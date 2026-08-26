كاتبة إسرائيلية تدعو بلادها إلى إعادة النظر في سياستها تجاه دمشق

نشرت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني مقال رأي للباحثة والصحفية الإسرائيلية كسينيا سفيتلوفا، المتخصصة في الشؤون العربية والشرق الأوسط، تناولت فيه التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سوريا، داعيةً إسرائيل إلى إعادة النظر في سياستها تجاه دمشق في ضوء المتغيرات الإقليمية الجديدة.

وترى سفيتلوفا، وهي عضو كنيست سابقة عن معسكر اليسار وباحثة أكاديمية يهودية من أصول روسية، أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة يفتح الطريق أمام مرحلة واسعة من إعادة الإعمار والاستثمارات العربية والغربية، مشيرةً إلى أن دولًا مثل السعودية وقطر والإمارات وتركيا تستعد للمشاركة في مشاريع اقتصادية وبنى تحتية واسعة داخل سوريا.

وبحسب سفيتلوفا، فإن السياسة الإسرائيلية التي اعتمدت القوة والضربات العسكرية في التعامل مع نظام بشار الأسد لم تعد ملائمة للواقع السوري الجديد، معتبرةً أن استمرارها قد يؤدي إلى إبعاد إسرائيل عن مراكز اتخاذ القرار بشأن مستقبل سوريا. ودعت إلى السعي نحو اتفاق أمني مع دمشق وفتح المجال أمام التعاون في مجالات مثل الطاقة وتحلية المياه والزراعة والطب، بما يخدم المصالح الإسرائيلية ويضمن عدم وصول الاستثمارات الجديدة إلى جهات متطرفة.