تركيا تعاقب نحو 100 طبيب بسبب العمليات القيصرية.. ما القصة؟

عاقبت وزارة الصحة التركية مئة من أطباء أمراض النساء والتوليد لممارستهم عدداً اعتبر مفرطاً من عمليات الولادة القيصرية. ووفقاً لصحيفة بيرغون، فقد تعرض بعض الأطباء لغرامات، أو لتوجيه إنذارات، أو للإيقاف المؤقت عن العمل، أو حتى لإجراءات تأديبية.

تندرج هذه الحملة في إطار السياسة السكانية للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يشجع الولادات الطبيعية ويرغب في تقليل اللجوء إلى العمليات القيصرية التي تُجرى بدافع «الراحة» أي دون مبرر طبي.

تسجل تركيا اليوم أعلى معدل للولادات القيصرية بين دول منظمة التعاون والتنمية ، مع 615 عملية لكل 1000 ولادة حية في عام 2023. في أبريل 2025، كان الحكومة قد حظرت بالفعل هذه العمليات في المؤسسات الخاصة عندما لا تكون هناك ضرورة طبية مثبتة.

وفقًا لعدة وسائل إعلام تركية، تم فصل طبيب توليد يعمل في مستشفى خاص بالقرب من إسطنبول بناءً على طلب الوزارة، ثم تم تعليقه لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيتعين عليه متابعة تدريب في مستشفى حكومي واجتياز اختبار قبل أن يتمكن من استئناف نشاطه.

ومع ذلك، تُندِّد المنظمات الطبية بسياسة غير فعّالة. وبحسب الدكتورة عائشة غولتيكينغيل، المسؤولة في الجمعية الطبية التركية، فإن ارتفاع معدل الولادات القيصرية مرتبط بمشكلات هيكلية في نظام الصحة أكثر منه بسلوك الأطباء.

يشرح المهنيون أيضًا أن العمليات القيصرية تسمح بتقليل مدة الولادات والحد من مخاطر الملاحقات القضائية في حال حدوث مضاعفات، وهو ما يفسر جزئيًا اللجوء المتكرر إليها.