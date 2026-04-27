تثير المناورات العسكرية للجيش المصري بالقرب من الحدود الإسرائيلية قلقًا شديدًا، تعتبره خبيرة شؤون الشرق الأوسط داليا زيادة "مشروعًا". وبحسب رأيها ، فإن هذه التدريبات لا تندرج ضمن الروتين العسكري البسيط، بل تأتي في إطار منطق سياسي أوسع يحمل رسائل ضمنية موجهة إلى إسرائيل.

ترى زيادة خلال حديثها مع قناتنا الفرنسية أن توقيت هذه العمليات يكشف الكثير. فهي تأتي في اليوم التالي لاحتفال مصر بـ"تحرير" سيناء، وهو سرد وطني قدّمته وسائل الإعلام المصرية على أنه انتصار عسكري على إسرائيل، وليس نتيجة لاتفاقية سلام. وتضيف: "إنها رسالة واضحة: مصر تؤكد سيطرتها الكاملة على سيناء وقدرتها على الاقتراب من الحدود الإسرائيلية".

بعيدًا عن الرمزية، تشير داليا زيادة إلى تحول أعمق في موقف مصر من المنطقة. فبينما لا تزال القاهرة ملتزمة رسميًا بإسرائيل بموجب معاهدة سلام، تعتقد المحللة أن الواقع الجيوسياسي قد تغير. إذ تقترب مصر الآن من جهات معادية لإسرائيل، ولا سيما إيران وتركيا وقطر، في ظل استمرار الرأي العام المصري في معارضته الشديدة لإسرائيل. وتؤكد قائلة: "لم يعد ينبغي اعتبار مصر شريكًا استراتيجيًا".

يحدث هذا التحول في الوقت الذي تعيش فيه المنطقة بالفعل حالة من التوتر، مع الحرب التي تشارك فيها إيران في الخلفية. بالنسبة لزيادة، تساهم هذه العروض العسكرية في خلق "جو من الاستفزاز" قد يتدهور بسرعة. وتحذر من خطر فقدان السيطرة، في سياق تصبح فيه الخطوط الحمراء أكثر غموضًا.

أخيراً، تتساءل المحللة عن موقف إسرائيل، التي يُقال إنها أبدت موافقتها على هذه المناورات. وهو قرار تراه مفاجئاً، بالنظر إلى الإشارات التي ترسلها القاهرة. وتشدد زيادة"سيناء واسعة، وكان يمكن إجراء هذه المناورات في مكان آخر. قربها من الحدود ليس أمراً عابراً".

في شرق أوسط يشهد إعادة تشكيل سريعة، توضح هذه المرحلة، بحسب داليا زيادة، تحولًا استراتيجيًا مقلقًا يجب أن يدعو إسرائيل إلى زيادة اليقظة والحذر.