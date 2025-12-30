اعتقال الكاتب أكثم ديب في اللاذقية ضمن حملة أمنية بعد مظاهرات جبلة والقرداحة

اعتقلت عناصر الأمن العام، مساء اليوم، الكاتب والناشط السياسي أكثم ديب المعروف بـ“أبو لمك”، من منزله في قرية بعبدة بريف جبلة في محافظة اللاذقية، وذلك ضمن حملة توقيف طالت عددًا من الأشخاص في المنطقة.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاعتقالات جاءت على خلفية المظاهرات الأخيرة التي دعا إليها الشيخ غزال غزال، حيث استهدفت الحملة مشاركين ومؤيدين مؤثرين في تلك التحركات. وأشارت المعلومات إلى أن اعتقال ديب جاء عقب حملة تحريض شنّها ناشطون للمطالبة بتوقيفه، رغم معرفته بدعوته الدائمة إلى الوحدة الوطنية.

وتأتي هذه التوقيفات في سياق استمرار نهج قمع الأصوات المعارضة وملاحقة الناشطين السياسيين، ما يثير مخاوف متزايدة لدى المجتمع المدني من تصاعد الانتهاكات بحق حرية الرأي والتعبير في المناطق السورية.

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن أكثم ديب، داعيًا إلى احترام حرية الرأي ووقف الملاحقات الأمنية بحق الناشطين.

وفي سياق متصل، نفذت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة في مدينة القرداحة، اليوم، على خلفية المظاهرات التي شهدتها المدينة مؤخرًا. ووفقًا لمصادر محلية للمرصد، جرى اعتقال نحو 10 شبان خلال قرابة ساعتين فقط، بعد مداهمة منازلهم، دون ورود معلومات عن مذكرات توقيف قانونية أو توضيحات رسمية لأسباب الاعتقال.

وأثارت الحملة حالة من التوتر والاستياء في أوساط الأهالي، وسط تساؤلات حول دور لجان السلم الأهلي، ومدى قدرتها على احتواء التوتر ومنع التصعيد، في ظل دعوات متكررة للحفاظ على الاستقرار.

ولا تزال الأوضاع متوترة في المدينة، في وقت لم تصدر فيه أي بيانات رسمية توضح ملابسات الحملة أو مصير المعتقلين حتى لحظة إعداد هذا الخبر.