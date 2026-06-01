أعلنت سلطات خليج حيفا تعيين فرانك ميلول سفيراً للتكتل الإقليمي، مع تكليفه بقيادة استراتيجية الدبلوماسية العامة وتعزيز الحضور الدولي للمنطقة، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وتنامي أهمية اتفاقيات أبراهام ومشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC).

وقالت سلطات خليج حيفا إن ميلول سيقود جهود الترويج الدولي للتكتل، مستفيداً من خبرته الدولية ورؤيته الاستراتيجية، بهدف تعزيز مكانة المنطقة على الساحة العالمية ودعم أهدافها التنموية والاقتصادية.

ويأتي هذا التعيين في وقت يُنظر فيه إلى خليج حيفا وشمال إسرائيل باعتبارهما من المناطق المرشحة للعب دور محوري ضمن مشروع IMEC، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة نقل وتجارية تربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المنطقة.

وقال فرانك ميلول إن قبوله لهذه المهمة يأتي في مرحلة وصفها بـ"التاريخية"، مشيراً إلى أن اتفاقيات أبراهام فتحت آفاقاً غير مسبوقة للتعاون الإقليمي، بينما يمثل ممر IMEC أحد أكثر المشاريع الاقتصادية طموحاً في المنطقة.

وأضاف أن منطقة خليج حيفا تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً استراتيجياً ضمن هذا الممر، لافتاً إلى أن المنطقة تضم عشرات السلطات المحلية العربية واليهودية التي تقدم نموذجاً عملياً للتعاون والتعايش، إلى جانب ما توفره من فرص اقتصادية وتنموية.

من جهته، أكد المدير العام لسلطات خليج حيفا، أهارون أزولاي، أن التعيين ينسجم مع رؤية التكتل الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وترسيخ مكانته في قلب التحولات الاقتصادية الإقليمية، مشدداً على أهمية الاستفادة من التنوع الثقافي والسكاني للمنطقة في بناء شراكات دولية جديدة.

وتأسست سلطات خليج حيفا عام 2019، وتضم 18 سلطة محلية تمثل نحو 840 ألف نسمة. وتعمل على تنسيق المشاريع الإقليمية في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتنمية الاقتصادية والاستدامة والخدمات الاجتماعية.

كما تقود السلطات مبادرات إقليمية أوسع بالتعاون مع تجمعات محلية أخرى، بهدف إنشاء فضاء تعاوني يضم 52 سلطة محلية عربية ويهودية، إلى جانب إطلاق مركز أبحاث ومعلومات متخصص بمتابعة تطورات مشروع IMEC، فضلاً عن تنظيم المؤتمر الدولي "Next Bay" الذي يركز على مستقبل التعاون الاقتصادي والإقليمي.