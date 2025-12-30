تقرير: مسؤولون سابقون بنظام الأسد زاروا إسرائيل سرا وطرحوا مشروع انفصال الساحل السوري

كشفت مصادر دبلوماسية غربية في لبنان لموقع "تلفزيون سوريا" أن كلًّا من كمال الحسن، الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية في نظام بشار الأسد، ورجل الأعمال المحسوب على عائلة الأسد المعروف بـ"أبو علي خضر"، قاما بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل مطلع ديسمبر\كانون أول الجاري، حيث عقدا لقاءات مع مسؤولين في جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك).

وبحسب المصادر، تناولت المحادثات طلب دعم إسرائيلي لمناطق الساحل السوري، إضافة إلى مناقشة تصورات لإدارة الوضع الأمني هناك، في وقت أبدت موسكو تراجعًا في مستوى الالتزام بتوفير حماية أو غطاء سياسي لبعض المشاريع التي يسعى فلول النظام لترويجها بعد سقوطه، بالتزامن مع التقارب القائم بين دمشق وموسكو.

مشروع انفصال عن دمشق

وأوضحت المصادر أن الحسن وخضر قدما خلال الاجتماعات طرحًا لمشروع انفصال عن دمشق، على أن تكون إسرائيل راعية له بالتعاون مع دول أوروبية مطلة على البحر المتوسط، مشيرين إلى مخاوف أوروبية من موجات لجوء محتملة عبر المتوسط في حال تدهورت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الساحل السوري.

وأضافت المصادر أن بعض مسؤولي النظام السابق ينسقون بشكل متواصل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومع جهات محلية فاعلة في الجنوب، في إطار بناء شبكة تفاهمات ميدانية وسياسية عابرة للمناطق، تهدف بحسب التقرير إلى تقويض الاستقرار ودفع البلاد نحو مسارات تفكيكية.

لقاءات سابقة في العراق ولبنان

وأشارت المصادر إلى أن لقاءات مماثلة عقدت خلال الفترة الماضية في العراق ولبنان، بهدف تنسيق المواقف وتبادل التقديرات حول فرص التحرك ضد دمشق وتوحيد مسارات الضغط السياسي والأمني لاحقًا. كما أكدت أن التواصل بين الحسن وإسرائيل ليس جديدًا، إذ سبق أن جرت قنوات تنسيق غير مباشرة عبر مسؤولين في أجهزة استخبارات روسية قبل سقوط النظام.

رامي مخلوف واتصالات دبلوماسية

وفي سياق متصل، أفادت المصادر أن رامي مخلوف، ابن خال الأسد، عقد لقاءً في دولة إقليمية مع مسؤول في السفارة الإسرائيلية، حيث طرح تحديات ما بعد سقوط النظام، وسعى إلى ترويج فكرة تدخل إقليمي ودولي عبر إسرائيل ودول أخرى لتأمين نفوذ سياسي وأمني لدوائر مرتبطة بالنظام السابق في الساحل ومناطق سورية أخرى.

وقالت المصادر إن هذه المسارات تأتي في إطار محاولات فلول النظام إعادة التموضع بعد سقوطه، عبر فتح قنوات اتصال خارجية والسعي لإثبات أنفسهم كطرف مؤثر يمكن توظيفه لابتزاز الأطراف الدولية والإقليمية بمخاوف أمنية وسياسية واقتصادية.