هل تواجه إيلات تهديداً أمنياً؟ إسرائيل تدفع بتعزيزات إلى البحر الأحمر

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تعزيزات عسكرية في منطقة البحر الأحمر ومحيط مدينة إيلات، عقب تحذيرات أمنية لرئيس الشاباك تناولت احتمالات تعرض المدينة لتهديدات مستقبلية مثل هجوم السابع من أكتوبر، رغم عدم وجود معلومات استخباراتية محددة تشير إلى هجوم وشيك.

وبحسب تقرير معاريف عزز سلاح البحرية الإسرائيلي انتشاره في المنطقة عبر سفن دورية متطورة من طراز “سوبر دبورا”، المعروفة بسرعة الاستجابة والقدرات النارية المرتفعة، وذلك ضمن إجراءات احترازية مرتبطة بالتقييمات الأمنية الجارية.

وتأتي هذه الخطوات بعد تحذيرات نُسبت إلى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي بشأن ضرورة التعامل بجدية مع سيناريوهات محتملة تستهدف مدينة إيلات، التي تُعد منطقة ذات حساسية استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي المحاط بعدة حدود ومسارات بحرية.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن المدينة تواجه تحديات مرتبطة بموقعها القريب من الحدود مع الأردن ومصر، إضافة إلى قربها من ممرات بحرية إقليمية، ما يفرض استعدادات أمنية متواصلة لمواجهة سيناريوهات متعددة.

في المقابل، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الانتشار العسكري في المنطقة يتم وفق تقييمات ميدانية دورية، مشددة على عدم وجود ارتباط مباشر بين التعزيزات الحالية والتحذيرات المتداولة في وسائل الإعلام.

وتؤكد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنها تواصل متابعة التطورات في مختلف الجبهات، مع الإبقاء على جاهزية القوات للتعامل مع أي تطورات أو تهديدات محتملة.