لأول مرة منذ الاعتراف الرسمي: وفد من صوماليلاند سيصل إلى إسرائيل

للمرة الأولى منذ الاعتراف الرسمي - وبعد زيارة وزير الخارجية جدعون ساعر: من المتوقع أن تزور بعثة من ممثلي أرض الصومال إسرائيل خلال الأسبوع المقبل. الحديث يدور عن أول زيارة مدنية من نوعها، والتي يستضيفها تنظيم شراكة في إسرائيل (تنظيم إقليمي للتعاون بين إسرائيل والدول العربية)، بمشاركة أصوات مركزية من المجتمع المدني، الأكاديمي والسياسي في أرض الصومال، وستُعقد بين التواريخ 11 إلى 16 يناير 2026.

خلال الزيارة التاريخية، ولأول مرة منذ الاعتراف الإسرائيلي، ستشارك البعثة في برنامج تعليمي ومهني واسع في إسرائيل، يشمل التعرف على تاريخ الشعب اليهودي ودولة إسرائيل، مؤسسات الحكم، المجتمع المدني، الأكاديميا، الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب لقاءات مع جهات رائدة في الساحة السياسية والإقليمية.

كجزء من البرنامج، ستزور البعثة ياد فاشيم، والبلدة القديمة، وجولة في منطقة غلاف غزة وموقع نوفا، وكذلك في قرية بدوية في رهط، وستعقد لقاءات مع معاهد أبحاث ومنظمات المجتمع المدني. جزء مركزي من البرنامج مكرس لفهم ظاهرة معاداة السامية على الساحة الدولية ولأهمية مكافحتها من خلال التعليم، والحوار، والدراسة عن المحرقة.

من بين المشاركين: سعيد ش. إبراهيم، شخصية بارزة في مجال التكنولوجيا والإعلام في أرض الصومال. سعيد هو المؤسس ورئيس التحرير لصحيفة Somaliland Chronicle، إحدى وسائل الإعلام المؤثرة باللغة الإنجليزية في أرض الصومال، والتي تُعتبر مركزًا رئيسيًا للنقاش العام حول قضايا الحكم، المسؤولية الحكومية والحريات المدنية.

كذلك، سيشارك خمسة محمد، إحدى الشخصيات المركزية في مجال المجتمع المدني في أرض الصومال. يترأس منظمة تنمية مدنية تنشط في مجالات الديمقراطية، مشاركة الشباب، الزراعة والمرونة المناخية، وهو من مؤسسي منصة لتعزيز الحوار العام والمشاركة السياسية الواعية في أرض الصومال.

في منظمة شراكة أشاروا إلى أنهم يرون "في الوفد تعبيرًا عن رؤيتها لتوسيع روح اتفاقيات إبراهيم إلى ما بعد الاتفاقيات الرسمية، ولخلق سوابق جديدة للشراكة المدنية بين إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، في أفريقيا وفي العالم الأوسع".

عمير ديري، رئيس ومؤسس مشارك لـ"شراكة": "يشرفنا أن نستضيف الوفد التاريخي من أرض الصومال، في فترة ذات أهمية سياسية وإقليمية. المشاركون يمثّلون أصواتاً مسؤولة ومؤثرة في المجتمع المدني في أرض الصومال، والزيارة تعبر عن الانتقال من اعتراف سياسي إلى بناء علاقات مدنية فعلية. شراكة تفتخر بقيادة هذه الخطوة غير المسبوقة، التي تؤسس لشراكة طويلة الأمد ولمكافحة معاداة السامية في الساحة الدولية."

نعوم مئيروف، المدير العام لمنظمة شراكة: "المنظمة بدأت بتطوير علاقات مع جهات مؤثرة في أرض الصومال حتى قبل الإعلان الرسمي. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من إعادة تشكيل الفضاء الإقليمي، من خلال تعزيز الجهات المعتدلة في نضالها ضد القوى المتطرفة التي يقودها نظام الملالي والإخوان المسلمون."