مشتبه بإصابته بفيروس إيبولا في إسرائيل: رجل عائد من الكونغو يخضع للعزل في المستشفى

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، عن تلقيها بلاغاً عن شخص يُشتبه بإصابته بفيروس إيبولا، بعد عودته من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتؤكد الوزارة أن هذا مجرد اشتباه في الوقت الراهن.

وطلب الرجل، الذي عاد إلى إسرائيل قبل ثلاثة أيام، العلاج الطبي بعد إصابته بالحمى والصداع. وفي هذه المرحلة، يبقى الأمر مجرد اشتباه. وتُجرى حالياً الفحوصات اللازمة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويتلقى المريض العلاج في عزلة وفقاً للإجراءات الطبية المعتمدة والتقييمات التي أُجريت، ويجري نقله إلى مركز رامبام الطبي، المُخصص لاستقبال الحالات المشتبه بها من هذا النوع. وفي الوقت نفسه، يجري إجراء تحقيق وبائي لتحديد المخالطين.

وتُناشد وزارة الصحة الإسرائيلية الجمهور مجدداً تجنب السفر غير الضروري إلى المناطق التي ينتشر فيها مرض الإيبولا، وخاصةً جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا. في حال السفر إلى هذه المناطق، يُنصح باستشارة طبيب مختص في طب السفر مسبقاً، وفقاً للتعليمات المنشورة على موقع وزارة الصحة الإلكتروني.

يُطلب من المسافرين العائدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا، وخاصةً من المناطق التي ينتشر فيها المرض، والذين تظهر عليهم أعراض الحمى أو أعراض غير معتادة خلال 21 يوماً من عودتهم، البقاء في منازلهم، وتجنب الاختلاط بالآخرين، والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة (صوت الصحة) على الرقم *5400. من المهم إبلاغهم مسبقاً بأنهم كانوا في منطقة ينتشر فيها مرض الإيبولا.

وكان فيروس الإيبولا قد انتشر الشهر المنصرم في منطقة إيتوري شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم امتد إلى أوغندا. ويشمل التفشي الحالي سلالة بونديبوجيو، وهي سلالة نادرة لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد. وتراوحت معدلات الوفيات الناجمة عنها في حالات التفشي السابقة بين 30% و50%. وحتى الآن، سُجلت 837 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و196 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتشمل الأعراض الأولى للفيروس الحمى والضعف والصداع وآلام العضلات. مع تفاقم المرض، قد تظهر أعراض أخرى مثل القيء والإسهال وتلف أجهزة الجسم المتعددة والنزيف الداخلي والخارجي.