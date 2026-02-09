الأمير محمد بن سلمان يستقبل الأمير وليام في قلب الدرعية التاريخية | فيديو وصور

استهل الأمير ويليام، أمير ويلز وولي العهد البريطاني، زيارته الرسمية الأولى إلى المملكة العربية السعودية بجولة رسمية برفقة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في الدرعية التاريخية، "مهد الدولة السعودية وعاصمة الدولة السعودية الأولى".

https://x.com/i/web/status/2020940720375558637 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

خلال الجولة، اطلع الأمير ويليام على الطراز المعماري النجدي في حي الطريف المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وزار قصور أئمة وأمراء الدولة السعودية الأولى، والتقط صورة تذكارية أمام قصر سلوى التاريخي، الذي كان مركز الحكم في الدولة السعودية الأولى. كما استعرض مخطط مشروع الدرعية الجديد.

ووصل الأمير ويليام مساء الاثنين إلى العاصمة الرياض في زيارة تستمر ثلاثة أيام لتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والمملكة المتحدة، التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي عدد من كبار المسؤولين، منهم الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، إضافة إلى السفير البريطاني ستيفن هيتشن.

https://x.com/i/web/status/2020911315821396028 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأفاد السفير البريطاني أن زيارة الأمير ويليام ستغطي مجالات متعددة تشمل الفنون والثقافة والرياضة والبيئة، مع التركيز على المشاريع الاقتصادية والإصلاحات التنموية التي تشهدها المملكة، وزيارة العلا للاطلاع على جهود صون الحياة البرية والطبيعة الفريدة.

تعكس الزيارة استمرار الشراكة الاستراتيجية السعودية – البريطانية، التي تأسست عام 2018، وتعزز التعاون في مجالات السياسة والأمن والتجارة والثقافة بما يخدم مصالح البلدين ويقوي الاستقرار الإقليمي.