أُصيب عدد من الأشخاص بجروح، بينهم حالة خطيرة، إثر انفجار وقع داخل سيارة في منطقة باب شرقي بالعاصمة السورية دمشق، بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن دوي الانفجار سُمع في محيط المنطقة القريبة من إدارة التسليح، دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الحادث، وما إذا كان ناجماً عن عبوة ناسفة داخل السيارة أو خلل آخر.

وعقب الانفجار، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً مشدداً في محيط الموقع، في حين هرعت فرق الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقات موسعة للكشف عن ملابسات الحادث، فيما لم تُصدر السلطات السورية أي بيان رسمي يحدد طبيعة الانفجار أو أسبابه حتى الآن.

