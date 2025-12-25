بعد أكثر من 3 أشهر.. الأردن يتسلّم جثمان منفّذ هجوم معبر أللنبي

سلّمت إسرائيل، اليوم الخميس، إلى الأردن جثمان عبد المطلب القيسي، المهاجم الأردني الذي نفّذ اعتداء مسلحًا عند معبر الملك حسين (اللنبي) في أيلول/سبتمبر الماضي، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

ووقع الهجوم عند المعبر الحدودي بين الأردن والضفة الغربية، حيث وصل القيسي، المولود عام 1968، من الجانب الأردني على متن شاحنة مساعدات إنسانية متجهة إلى قطاع غزة. وكان مسلحًا بمسدس وسكين، وفتح النار في الموقع قبل أن تُطلق قوة إسرائيلية النار عليه وترديه قتيلًا.

وأسفر الهجوم عن مقتل العقيد احتياط يتسحاق هروش (68 عامًا) من القدس، وهو ضابط في وحدة الاحتياط 309 التابعة للإدارة المدنية، إضافة إلى الجندي أورين هرشكو (20 عامًا) من تل موند، الذي كان يشغل منصب ضابط ارتباط في لواء “تيفيل”.

من جهتها، شيّعت عائلة القيسي جثمانه فجر اليوم في الأردن، بعد تسليمه من قبل السلطات الإسرائيلية التي كانت تحتجز الجثمان لأكثر من ثلاثة أشهر. وأعلن يوسف عبد المطلب القيسي، نجل القتيل، عبر منشور على موقع فيسبوك، وصول الجثمان إلى المملكة، موضحًا أن صلاة الجنازة أُقيمت فجرًا في مسجد وادي الشتاء، قبل مواراته الثرى في مقبرة المنطقة.