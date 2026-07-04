رغد صدام حسين تحسم الجدل حول الابنة السرية للرئيس الراحل في اليمن

نفت رغد صدام حسين صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود “ابنة سرية” لوالدها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تعيش في اليمن، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وقالت رغد صدام حسين في منشور عبر منصة “إكس” إن بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل أعادت نشر روايات وصفتها بالكاذبة، تروج لامرأة تدعي أنها الابنة السرية لوالدها، رغم صدور نفي سابق لهذه المزاعم.

وأضافت أن هذه الادعاءات تم تفنيدها في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله يعتمد على روايات غير موثقة وأوراق قالت إنها مزورة تم التحقق منها سابقاً، مؤكدة أن العائلة لم تعترف يوماً بأي أبناء أو أقارب سريين.

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ودعت إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، محذرة من المساهمة في نشر الشائعات التي قد تساهم في تضليل الرأي العام أو إثارة الجدل دون أساس حقيقي.

كما ناشدت الجمهور في اليمن وسوريا وبقية الدول العربية عدم تداول مثل هذه الروايات، معتبرة أنها تستهدف إثارة البلبلة وتحقيق الشهرة على حساب الحقيقة.

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ويأتي هذا النفي في ظل جدل واسع أثارته خلال الأسابيع الماضية مقاطع مصورة لامرأة تُدعى “ميرا”، ادعت فيها أنها ابنة الرئيس العراقي الراحل، وهو ما قوبل بتشكيك واسع ونقاشات حادة على منصات التواصل الاجتماعي.