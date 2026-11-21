قُتل قصي محمد الجولاني، وهو طفل يبلغ نحو 10 سنوات، بالرصاص اليوم (السبت) في مخيم شعفاط للاجئين. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحادث على خلفية جنائية، وأن المشتبه به في جريمة القتل فرّ من المكان. ويظهر في مقطع فيديو من موقع الحادث الطفل وهو يحمل حقيبة مدرسية على ظهره، ويقترب من دراجة نارية، قبل أن يُطلق عليه الرصاص.

فتحت الشرطة تحقيقًا وأفادت بأن «أفراد شرطة منطقة القدس وعناصر حرس الحدود يعملون على جمع الأدلة والقرائن وتتبع هوية المشتبه به الذي فرّ».

قال شالوم ساغي، مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء: "نُقل إلينا عند الحاجز وهو فاقد للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصاب بجرح نافذ في جسده. بدأنا فورًا بإجراء الإنعاش أثناء نقله إلى سيارة إسعاف للعناية المركزة، وأخليناه إلى المستشفى وحالته حرجة للغاية".

وأفاد شهود عيان من سكان المخيم بأن شخصاً يستقل دراجة نارية نادى الجولاني ليتقدم نحوه، ثم أطلق عليه النار مرتين قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

مقتل هيا قاسم في انفجار مركبة في مدينة الطيرة

وفي حادثة منفصلة وقعت مساء الجمعة، قُتلت هياء قاسم (32 عاماً) إثر انفجار مركبة في مدينة الطيرة بمنطقة المثلث الجنوبي. ونُقلت المصابة في حالة خطيرة للغاية مع إصابات متعددة الأجهزة إلى مستشفى مئير، حيث حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياتها قبل أن يُقرّ وفاتها.

وأسفر الانفجار أيضاً عن إصابة طفلين يبلغان من العمر نحو سبع سنوات وسنتين بجروح طفيفة، نُقلا على إثرها إلى المستشفى بواسطة طواقم الإسعاف. وتشير التقديرات الأولية للتحقيق إلى أن عبوة ناسفة ثُبّتت في الجزء الأمامي من المركبة وفُجّرت عن بُعد أثناء سيرها، فيما تواصل الشرطة التحقيق في خلفية الجريمة الجنائية وتدرس ما إذا كانت الضحية هي الهدف المقصود أم أن الحادث وقع نتيجة خطأ في التشخيص.