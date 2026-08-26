مصر ترفض نقل سكان غزة إلى سيناء وتتمسك بخطوطها الحمراء

أكدت مصر أنها لن تسمح بنقل سكان غزة إلى سيناء.

وقال وزير الخارجية بدر العاطي:" لن نسمح بذلك. هذا أحد خطوطنا الحمراء لأنه يعني القضاء على القضية الفلسطينية". ووردت أقواله في مقابلة مع قناة سكاي نيوز. وأشار رأس الدبلوماسية المصرية إلى أن بلاده نقلت موقفها من هذه القضية إلى إسرائيل عبر الجانب الأميركي. وأضاف أن اتفاق السلام مع إسرائيل يُمثّل مصلحة وطنية لبلاده، ولذلك فهي ملتزمة به.

وأضاف العاطي أن مصر ترفض أي خطوات من شأنها تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.