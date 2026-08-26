مصر ترفض نقل سكان غزة إلى سيناء وتتمسك بخطوطها الحمراء

رفضٌ مصري قاطع لتهجير سكان غزة إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية

i24NEWS
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Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, participe à une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, non représenté, au palais Tahrir du Caire, en Égypte, mercredi 18 septembre 2024.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, participe à une conférence de presse conjointe avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, non représenté, au palais Tahrir du Caire, en Égypte, mercredi 18 septembre 2024. Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

أكدت مصر أنها لن تسمح بنقل سكان غزة إلى سيناء.

وقال وزير الخارجية بدر العاطي:" لن نسمح بذلك. هذا أحد خطوطنا الحمراء لأنه يعني القضاء على القضية الفلسطينية". ووردت أقواله في مقابلة مع قناة سكاي نيوز. وأشار رأس الدبلوماسية المصرية إلى أن بلاده نقلت موقفها من هذه القضية إلى إسرائيل عبر الجانب الأميركي. وأضاف أن اتفاق السلام مع إسرائيل يُمثّل مصلحة وطنية لبلاده، ولذلك فهي ملتزمة به.

وأضاف العاطي أن مصر ترفض أي خطوات من شأنها تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.

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