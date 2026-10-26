سرق متجرًا وسيارة وترك دليلًا حاسمًا: شطيرة كشفت هوية اللص الجائع

السندويش الذي كشف عن اللص: قُدم اليوم (الإثنين) لائحة اتهام ضد شاب من جنوب إسرائيل بعد أن اقتحم متجرًا للراحة في محطة الوقود نير بنيم قرب كريات ملاخي، وتسبب بأضرار للممتلكات وسرق معدات وسيارة. لكن يبدو أنه نظراً لأنه جاء جائعًا لعملية الاقتحام، فقد ترك وراءه دليلاً كشف عن هويته.

وقع الحادث قبل حوالي شهر، حين تم تلقي بلاغ في شرطة كريات ملاخي بشأن اقتحام محل البقالة، حيث سُرقت ممتلكات وسيارة تعود لصاحب العمل. فور تلقي البلاغ، بدأ ضباط المحطة بإجراءات تحقيق واسعة، بالتعاون مع محققي الأدلة الجنائية في منطقة لخيش، شملت جمع الأدلة والقرائن من موقع الحادث بهدف تتبع هوية السارق.

من التحقيق في الحادث تبين أنه خلال الحدث تسبب المشتبه به في أضرار للممتلكات، سرق معدات وسيارة تعود لصاحب العمل، وحتى توقف ليأكل شطيرة في المكان. لكن الشطيرة التي تركها وراءه أصبحت دليلاً مركزياً في التحقيق، بعد أن قاد فحص الحمض النووي الذي أُجري للعينات التي جُمعت منها إلى تحديد هوية المشتبه به.

في أعقاب نتائج التحقيق، تمكن ضباط شرطة محطة كريات ملاخي من تتبع هويته واعتقاله للتحقيق. تم تمديد اعتقال المشتبه به من حين لآخر، وفي نهاية التحقيق قدمت وحدة الادعاء في منطقة لخيش لائحة اتهام ضده، إلى جانب طلب لتمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية.