"يكرهون نتنياهو فيكرهونني".. نجم شبكات الاجتماعية كلافيكار المعادي للسامية يغادر إسرائيل

الضجة العاصفة حول زيارة الستريمر الأمريكي المثير للجدل برايدن إريك بيترز، المعروف بلقبه Clavicular، ترفض أن تهدأ – والآن تأخذ منعطفاً سياسياً غير متوقع. بعد أن أثار استفزازات في شوارع تل أبيب، وتعرض لتهديدات، وفجر مقابلة في برنامج "هتسينور" (قناة 13) عندما غادر في منتصفها احتجاجاً، أعلن نجم الشبكة الليلة في بث مباشر على موقعه أنه سيغادر إسرائيل "ولا ينوي العودة".

خلال البث، قدّم بيترس تفسيرًا أصليًا بشكل خاص للهجوم الجماهيري ضده، وادعى أن السبب الحقيقي لكونه أصبح عدو الجمهور في إسرائيل ليس ماضيه المعادي للسامية، بل تسرّب صورة له مع الدائرة المقربة لرئيس الحكومة الإسرائيلية.

العلاقات العامة لإسرائيل استفادت من كوني هنا.

"لهذا السبب أنا أغادر"، صرخ كلافكولار في البث المباشر عندما أشار إلى مواجهته مع مقدم برنامج "هتسينور". "أجريت مقابلة وعندما وضعت سماعات الأيربودز وبدأ هذا الشاب يتحدث عن مسألة النادي (الحادثة التي تم توثيقي فيها وأنا أؤدي التحية النازية في ميامي)، قلت له: 'سمعتي تضررت بسبب أشخاص مثلك. صحفيون سيئون لا يريدون فعل أي شيء سوى الحصول على عناوين كليك بيت.' لقد رفضوا التحدث عن حقيقة أن العلاقات العامة لإسرائيل استفادت كثيراً من وجودي هنا".

فيما بعد، ربط الستريمر بين الانتقادات الموجهة إليه وبين الخريطة السياسية في إسرائيل: "تناولت الطعام مع بعض الأشخاص الذين كانوا مستشارين لبيبي (نتنياهو)، وكانت لدينا صورة في نادٍ بعد ذلك. وهذا هو السبب في أن كل الإعلام هنا يكرهني. الإعلام لا يحب بيبي، صحيح؟ إذاً مثل هذه الأشياء تحدث. الناس هنا ما زالوا سلبيين تجاهك، وهذا يجعلك تقول – 'حسناً، إذاً لن أعود'".

ثمن باهظ: المجندة حذفت الحسابات وتم طردها من الجيش الإسرائيلي

كما هو معروف، زيارة بيترز إلى إسرائيل التي استمرت عدة أيام و تم توثيقها ببث مباشر، أثارت غضباً شديداً في المجتمع نظراً لحقيقة أنه في وقت سابق من هذا العام تم توثيقه وهو يغني "هايل هتلر" إلى جانب صناع محتوى معادين للسامية ويؤدي التحية النازية في ميامي.

من دفعت الثمن المباشر والأثقل على الزيارة هي صانعة المحتوى الإسرائيلية شيرا براون، التي رافقت بيترس خلال البث المباشر وحتى قدمت نفسها كمديرة صفحة التيكتوك الدولية للجيش الإسرائيلي. خلال البث تم توثيق بيترس أيضاً وهو يسألها إذا كان سيحصل على 7000 دولار مقابل منشورات لصالح إسرائيل، وطلب منها أن ترفع له مقطع فيديو على الحساب الرسمي العسكري – وهو طلب تم رفضه بعد أن أوضحت براون أن ذلك "سيدخلها السجن".

في أعقاب البث، تعرضت براون لتهديدات خطيرة على حياتها في شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دعوات لعنف شديد من قبل متصفحين وشخصيات معروفة على الإنترنت. كما نُشر لأول مرة في "إسرائيل بيدور"، على إثر العاصفة حذفت براون جميع حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي – وأُقيلت من وظيفتها العسكرية.

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رداً على الحادثة: "الجندية تصرفت دون تنسيق مع قادتها وتصرفها لا يتماشى مع التوقعات من جنود الجيش الإسرائيلي. الحادثة قيد التحقيق والجندية ستخضع لإجراءات تأديبية."