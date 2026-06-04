مقتل ضابط إسرائيلي جراء صاروخ مضاد للمدرعات في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط إيتان شموئيل لامبرغ (21 عاماً)، قائد دبابة في الكتيبة 75 المدرعة، إثر إصابته بصاروخ مضاد للدروع خلال اشتباكات في جنوب لبنان.

وبحسب التفاصيل، قُتل لامبرغ خلال عملية عسكرية شمال نهر الليطاني، بعد استهداف دبابة تابعة للقوات الإسرائيلية بصاروخ مضاد للدروع أطلقه مسلحون في المنطقة.

ويُعد لامبرغ العسكري الإسرائيلي السادس عشر الذي يُقتل في جنوب لبنان منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، في مؤشر على استمرار التوترات الأمنية رغم التفاهمات المعلنة.

وتأتي الحادثة بعد أيام من مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب لبنان، من بينهم الطبيب العسكري أوري يوسف سيلفستر، والجندي آدم تسرفاتي، إضافة إلى الجندي ميخائيل تيوكين.

وتشهد المناطق الجنوبية من لبنان تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدروع، ما يثير تساؤلات حول فعالية ترتيبات التهدئة واستمرار المخاطر الأمنية على جانبي الحدود.