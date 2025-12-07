سم، اختناق، وفرقة إعدام: طرق الإعدام التي ستُعرض بإطار قانون بن غفير

اللجنة للأمن القومي ستجتمع غداً وستناقش طرق تنفيذ الإعدام بحق المسلحين التي ستُعرض عليها . تقرير جديد لمركز البحث والمعلومات التابع للكنيست الذي سيُعرض في اللجنة، برئاسة عضو الكنيست تسفيكا فوغل، يستعرض طرق القتل في الولايات المتحدة.

أُعدّ التقرير في أعقاب قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين" الذي قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، والذي أُقر بالقراءة الأولى في الجلسة العامة. الطرق التي سيتم عرضها ستُظهر أيضًا تداعيات التنفيذ. بناءً على ذلك، فإن حقنة السم "تسبب معاناة جسدية كبيرة للمحكوم عليهم"، والاختناق بالغاز: "عن طريق غاز النيتروجين"، والكرسي الكهربائي: "توقف القلب الفوري"، وفريق الإعدام بالرصاص: "من المفترض أن يحدث الموت بسرعة".

عضو اللجنة، النائب جلعاد كَريب، رد على النشر وقال: "يا ويل دولة يهودية وديمقراطية إذا كان هذا هو المستند الذي يجب أن يضعه مركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست على طاولة الهيئة التشريعية. اقتراح قانون عقوبة الإعدام هي اقتراحات شعبوية ومتطرفة تناسب النظام الإيراني".

عضو الكنيست كريف أضاف قائلاً: "النضال ضد الإرهاب هو نضال عادل، مثابر وصعب، لكن الاقتراحات التي يروج لها الكاهانيون لن تؤدي إلى الردع. بل ستمنح المزيد من الدعم للإرهاب وستتدهور بنا أكثر إلى قاع المنحدر الأخلاقي."

كما ذُكر، قبل نحو شهر تمّت المصادقة على مشروع قانون "عقوبة الإعدام للمتورطين بعمليات دامية ضد إسرائيليين" بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست. صوت 39 عضو كنيست لصالح القانون، و16 صوتوا ضده، وسيُعاد المشروع للنقاش في لجنة الأمن القومي - والذي سيُعقد غداً.

أُرفقت بمشروع القانون اقتراح من عضو الكنيست نيسيم واتوري واقتراح من عضو الكنيست عوديد فورير ومجموعة من أعضاء الكنيست. ينص الاقتراح على أن المسلح الذي قتل مواطنًا إسرائيليًا بدافع عنصري أو عدائي تجاه الجمهور، بهدف الإضرار بدولة إسرائيل وبنهضة الشعب اليهودي في وطنه، تكون عقوبته الإعدام، وهذه هي العقوبة الوحيدة.