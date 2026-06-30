سكان في قرية عبادين في المنطقة العازلة جنوب سوريا عثروا على جهاز عسكري سري من نوع أولَر (يُستخدم كخريطة رقمية)، وذلك بعد نشاط للجيش الإسرائيلي في المنطقة. في الفرقة 210 حاولوا تنفيذ عملية لاستعادته قبل أن يعثر عليه السوريون، وهو الجهاز الذي فقده أحد الجنود - لكن السكان سبقوهم.

هكذا أو هكذا، الجندي الذي فقد الجهاز السري سيُعرض للمحاكمة ومن المتوقع أن يتلقى عدة أيام من الحبس والانضباط. في هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كان قد تسبب بضرر استخباراتي نتيجة تعرض الهاتف الخاص، وذلك بعدما أن الجهاز نفسه محمي بكلمة مرور ولا يوجد له اتصال بالأنظمة الحساسة.

في هذا السياق، أفاد الصحفي الدبلوماسي عميحاي شتاين الليلة الماضية أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن فرص تحقيق تطبيع بين إسرائيل وسوريا قبل الانتخابات المقبلة في إسرائيل "ضئيلة جداً"، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على الموضوع تحدث لـi24NEWS. ووفقاً للمصدر، فإن المطلب الرئيسي لحكومة سوريا هو أن تقوم إسرائيل بانسحاب ما من المنطقة العازلة التي دخلتها بعد انهيار نظام بشار الأسد. ويقدّر مسؤولون أمريكيون أن هذا المطلب سيصعّب بشكل كبير إحراز تقدم ملموس، إذ من غير المتوقع أن يوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الانسحاب من المنطقة العازلة قبل الانتخابات في أكتوبر.