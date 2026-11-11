هزة أرضية بقوة 4.5 درجات جنوب إسرائيل.. مركزها قرب الحدود المصرية

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات مدينة إيلات جنوب إسرائيل، صباح الأربعاء، وشعر به سكان المدينة وجنود يخدمون في المنطقة، فيما حُدد مركز الهزة قرب مدينة طابا في شبه جزيرة سيناء، على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب إيلات، وعلى عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيرات لسكان مناطق إضافية في البلاد، ودعتهم إلى التوجه نحو الأماكن المفتوحة. وبعد نحو 45 دقيقة، أعلنت انتهاء الحدث.

وقال سكان في إيلات إنهم شعروا بالهزة بوضوح، ومن بينهم جنود يخدمون في المنطقة. ونقل موقع i24NEWS عن أحد سكان المدينة قوله إنه شعر باهتزاز سريره بعد دقائق من خلوده إلى النوم، مضيفًا أن الهزة استمرت ثواني قليلة.

كما روى شمعون ألغرابلي، أحد سكان إيلات، أنه كان في حديقة عامة برفقة حفيداته عند وقوع الزلزال، مشيرًا إلى أن طلاب المدارس خرجوا إلى الأماكن المفتوحة بعد شعورهم بالهزة وتلقي التحذيرات. ووصف الإنذار بأنه شبيه بإنذارات الصواريخ، قبل أن يتضح أن مصدره زلزال.

تعليق مؤقت للرحلات في مطار رامون

وفي مطار رامون القريب من إيلات، طُلب من الموجودين داخل مبنى المسافرين مغادرة المحطة والتوجه إلى منطقة مفتوحة.

وأعلنت هيئة المطارات الإسرائيلية تعليق النشاط الجوي مؤقتًا لإجراء عمليات تمشيط وفحص للبنية التحتية في المطار، والتأكد من سلامة المنشآت والرحلات الجوية. وبعد استكمال الفحوصات، عادت الحركة إلى طبيعتها.

إسرائيل تعلن 2027 عامًا للاستعداد للزلازل

وعلى خلفية الهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، تعمل قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية على تنفيذ خطة لتعزيز استعداد السلطات المحلية والجيش للتعامل مع زلزال كبير.

وقد حُدد عام 2027 عامًا للاستعداد للزلازل، على أن يشهد سلسلة تدريبات ومناورات تتوج بتمرين وطني واسع.

وتشمل الخطة تعزيز جاهزية السلطات المحلية من خلال إعداد سيناريوهات للطوارئ والتدريب عليها، وتطوير قدرات فرق الإنقاذ والإغاثة، إلى جانب رفع استعداد الجيش للتعامل مع تداعيات زلزال واسع النطاق.

كما سيؤدي مركز الجبهة الداخلية الوطني للتدريب والتأهيل، المعروف باسم «معلاه»، دورًا محوريًا في برامج التدريب، بهدف رفع جاهزية القوات والسلطات المحلية لمواجهة حالات الطوارئ، ولا سيما الزلازل التي قد تتسبب في انهيار مبانٍ في مواقع متعددة.

زلزال 1927.. أحد أبرز الزلازل المدمرة في المنطقة

تقع إسرائيل والمنطقة المحيطة بها ضمن نطاق نشط زلزاليًا، إذ تتركز غالبية الهزات على امتداد صدع البحر الميت، المعروف أيضًا باسم الصدع السوري الأفريقي.

وتكون معظم الزلازل في المنطقة ضعيفة وغير محسوسة، إلا أن هزات قوية ومدمرة وقعت على فترات متباعدة عبر التاريخ.

ووفق المعطيات الواردة في التقرير، وقع عام 1927 أحد أبرز الزلازل المدمرة التي شهدتها المنطقة، وأسفر عن مقتل 130 شخصًا وإصابة نحو 450 آخرين، كما أدى إلى انهيار قرابة 300 منزل أو تعرضها لأضرار جعلتها غير صالحة للسكن.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع، شهد جنوب إسرائيل هزة أرضية بلغت قوتها 3.4 درجات، وشعر بها سكان في منطقة وادي عربة.