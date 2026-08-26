مندي صفدي: زيارة كاتس إلى سوريا تثبت سيادتنا عليها

تعليقا على زيارة كاتس الى جنوب سوريا وتأكيده وتعهده إبقاء القوات الإسرائيلية في المنطقة طالما بقيت هناك "تهديدات على أمن إسرائيل"، أكد مندي صفدي - رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث إن "تصريحات كاتس تثبت السيادة الإسرائيلية على المنطقة". شاهدوا التقرير:

جاءت تصريحات صفدي خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي ، موضحا أن "تصريحات كاتس تثبت السيادة الإسرائيلية ، فخلال زيارته الى جبل الشيخ والجولان يثبت السيادة الإسرائيلية على المنطقة، فما دامت هناك حاجة بالبقاء في المنطقة, دولة إسرائيل تؤكد أنها ستبقى هناك ولن تتراجع عن بقائها فيها، نقول دائما إنه ما دام الاتفاق الأمني لا يستطيع أن يقدم الصورة الواضحة لمستقبل جنوب سوريا ، فإن إسرائيل ستستمر بالبقاء في هذه المنطقة ولربما تتوسع لمناطق أخرى وأعمق بحسب حاجاتها الأمنية".

وتابع :"ما حدث في الأيام الأخيرة لا نستطيع أن نقول عنه مباحثات، بل كان وضع شروط على الطاولة يجب على الدولة السورية أن تتقبلها أو ترفضها، خلال المرة السابقة تقبلتها الدولة السورية وكنا على وشك التوقيع على اتفاق أمني ، إلا أن أردوغان منع الجولاني من التوقيع على هذه الاتفاقية".

ويشار الى أن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أجرى زيارة نادرة للقوات الإسرائيلية في جنوب سوريا، االثلاثاء، جدد خلالها تعهده إبقاءها في المنطقة طالما ظلت هناك "تهديدات" لأمن بلاده. وقال كاتس إن "هناك نشاط يومي هنا لإحباط التهديدات، والقضاء على فلول النظام القديم، ومنع ترسيخ النظام الجديد بشكل خطير"وأضاف "الرسالة واضحة أيضاً للرئيس السوري: عندما تستيقظ صباحاً في قصرك بدمشق وتنظر نحو جبل الشيخ وترى الجيش الإسرائيلي، فأنت تدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وحدودنا".