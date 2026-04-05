بدءا من منتصف ليلة الأحد: إسرائيل ترفع عدد المسافرين في رحلات المغادرة من بن غوريون إلى مئة راكب

تخفيف تدريجي للقيود في مطار بن غوريون مع استمرار تأثير الإلغاءات على حركة السفر

i24NEWS
i24NEWS
דקיקה 1
دقيقة 1
طائرة تابعة لشركة العال تقلع من مطار بن غوريون، أرشيف
طائرة تابعة لشركة العال تقلع من مطار بن غوريون، أرشيفYossi Aloni/Flash 90

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تعديل خطة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، بحيث يرتفع عدد الركاب في كل رحلة مغادرة إلى 100 راكب بدءًا من منتصف ليلة الأحد. ووفق الخطة الجديدة، ستخصص 20 مقعدًا للحالات الإنسانية و80 مقعدًا للركاب العاديين، مع الإبقاء على تقييد إقلاع رحلة واحدة في الساعة، بينما تتوقع السلطات مزيدًا من التسهيلات مع نهاية الأسبوع.

وفي المقابل، أعلنت شركة "إل عال" عن تمديد إلغاء رحلاتها المجدولة حتى 18 أبريل، مؤكدة أن العملاء الذين ألغيت رحلاتهم بسبب الوضع الأمني لديهم الحق في استرداد الأموال أو الحصول على قسائم سفر مستقبلية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال وكلاء السفر حسب حالة شراء التذاكر.

مطار بن غوريون الدولي تحت النيران.. شظايا صواريخ انشطارية من إيران تصيب طائرات خاصة

جاء تعديل عدد الرحلات والركاب بعد أسبوعين من فرض قيود مشددة على مطار بن غوريون، شملت تقييد الإقلاع إلى رحلة واحدة في الساعة مع حد أقصى 50 راكبًا للرحلات المغادرة، في إطار توصيات الجهات الأمنية والمهنية لتجنب أي مخاطر محتملة على السلامة العامة.

وأكد خبراء الطيران أن تحديد 50 راكبًا فقط لكل رحلة سابقًا كان يشكل عبئًا اقتصاديًا على شركات الطيران وقد يؤدي إلى مزيد من إلغاء الرحلات، خاصة قبيل عيد الفصح اليهودي، فيما يسعى التعديل الجديد إلى تخفيف الأثر على المسافرين والشركات على حد سوا

