أعلنت جامعة الدول العربية أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح للأمين العام للجامعة، نبيل فهمي، بإجراء زيارة رسمية إلى الأراضي الفلسطينية، كانت مقررة الأربعاء، في خطوة قالت إنها كانت تستهدف التعبير عن دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، إن السلطات الفلسطينية أبلغت الأمانة العامة برفض إسرائيل منح الموافقة اللازمة لإتمام الزيارة، مشيراً "إلى أن نبيل فهمي اختار فلسطين لتكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه، تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك".

وأضاف البيان "أن الزيارة كانت تحمل رسالة سياسية ودبلوماسية تؤكد التزام الجامعة العربية بدعم الحقوق الفلسطينية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون تصاعداً في الاستيطان والقيود المفروضة على الحركة، إلى جانب تزايد اعتداءات المستوطنين".

وأكدت الجامعة العربية أن "استمرار هذه الممارسات يستوجب تحركاً دولياً أكثر فاعلية، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين، مشددة على أن الحفاظ على فرص السلام يتطلب خطوات عملية لدعم حل الدولتين وإنهاء الإجراءات التي تقوضه على الأرض".

وأشار البيان إلى "أن الدفاع عن حل الدولتين لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يتطلب جهوداً متواصلة من المجتمع الدولي والدول الداعمة للسلام العادل، بما يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات المتصاعد"ة.

وكان نبيل فهمي قد تسلم مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية الأسبوع الماضي، خلفاً لأحمد أبو الغيط، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.