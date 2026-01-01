نجل أردوغان يقود حضورًا شعبيًا ضخمًا في إسطنبول: نصف مليون في مسيرة دعما لغزة

شارك نحو 520 ألف شخص، فجر يوم الخميس مع بداية العام الجديد، في مسيرة حاشدة على جسر غلطة في مدينة إسطنبول دعمًا للفلسطينيين، بدعوة من تحالف الإنسانية ومنصة الإرادة الوطنية، وبمشاركة أكثر من 400 منظمة مجتمع مدني، وبقيادة مؤسسة الشباب التركي (TUGVA).

ورُفعت خلال التظاهرة شعارات تدعو إلى عدم الصمت تجاه ما يجري في قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب، حيث تجمّع المشاركون منذ ساعات الفجر في عدد من المساجد الكبرى في المدينة، بينها آيا صوفيا والسلطان أحمد والفاتح والسليمانية، قبل انطلاق المسيرة باتجاه جسر غلطة.

وشهدت الفعالية مشاركة وزراء ومسؤولين وشخصيات مدرجة في البروتوكول الرسمي للدولة، وسط إجراءات أمنية مشددة، رغم درجات الحرارة المنخفضة. كما تخللت التظاهرة فقرات فنية شارك فيها فنانون معروفون، من بينهم ماهر زين.

وقال بلال أردوغان، عضو المجلس الاستشاري الأعلى لمؤسسة الشباب التركي، إن "انطلاق العام الجديد بالدعاء لفلسطين يحمل دلالة روحية عميقة، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تعكس وحدة المجتمع حول القيم الأخلاقية والإنسانية". وأضاف أن الحضور في هذه الفعالية يزداد عامًا بعد عام، ما يعكس قوة التضامن الشعبي مع القضية الفلسطينية.

من جهته، اعتبر رئيس مؤسسة الشباب التركي إبراهيم بشينجي أن حجم المشاركة يعبّر عن موقف أخلاقي جماعي، واصفًا جسر غلطة بـ"منبر الضمير"، ومؤكدًا التضامن مع الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.