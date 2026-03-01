قناة صرف صحي تتحول إلى معبر خفي بين الضفة والقدس

في ذروة الحرب، كشف اليوم (الأحد) مقاتلو حرس الحدود الذين يعملون في غلاف القدس مسارًا للصرف الصحي تم تحويله إلى نفق يعبر من مناطق الضفة الغربية إلى أراضي مدينة القدس.

استُخدم النفق لنقل الفلسطينيين من جانب إلى آخر، ووجد استخدامًا خاصًا في ظل تشديد إنفاذ القانون ضد تسلل العمال غير القانونيين إلى الأراضي الإسرائيلية.

i24NEWS

حالياً تعمل القوات الإسرائيلية على سد الممر ومنع استمرار تسلل الفلسطينيين عبر الفتحة.

كما هو معروف، في بداية الشهر تمت مصادرة العشرات من كاميرات المراقبة التي تم تركيبها على مبانٍ قريبة من "متنزه الضاحية" في القدس. هذا المقطع المخترق من خط التماس هو شائع لدى المتسللين الفلسطينيين بدون تصاريح، وذلك بعد الاشتباه بأن مهرّبي المتسللين استخدموا الكاميرات لمراقبة تحركات الشرطة ومواقعها في المنطقة، وبناءً عليه - لتهريب المتسللين إلى إسرائيل.