تستعد قصة المطرب اللبناني فضل شاكر للانتقال إلى شاشة السينما، بعدما أعلنت لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية – قطر، التوصل إلى اتفاق مبدئي معه للحصول على حقوق تحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي، يتناول محطات مسيرته الفنية والتحولات الشخصية التي رافقتها.

وقالت اللجنة، في بيان، إن المشروع سيتتبع رحلة شاكر من بداياته الفنية وصعوده ليصبح أحد أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، وصولاً إلى التحولات التي طبعت حياته الشخصية والمهنية، مع التطرق إلى موضوعات الشهرة والهوية والقناعات الشخصية وتأثير الموسيقى في علاقته بجمهوره.

ووصف رئيس لجنة الأفلام، حسن الذوادي، قصة شاكر بأنها حكاية غنية ومعقدة تحمل أهمية ثقافية في العالم العربي، مشيراً إلى أن مسيرته تتجاوز حدود الموسيقى والشهرة، لتتناول الموهبة والقناعات الشخصية ومحاولات البدء من جديد ومواجهة التحديات.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاق لا يزال مبدئياً، وأن المشروع سيدخل مراحل التطوير الإبداعي، بما يشمل اختيار فريق العمل والمواهب السينمائية وشركاء الإنتاج، من دون الكشف حتى الآن عن المخرج أو أبطال الفيلم أو موعد بدء التصوير.

ويأتي المشروع ضمن توجه لجنة الأفلام إلى تقديم أعمال سينمائية تستند إلى قصص شخصيات بارزة في المنطقة. فقد أعلنت اللجنة عن فيلم «قيصر»، الذي يتناول قصة الضابط السوري فريد المذهان ودوره في كشف الانتهاكات داخل سجون نظام بشار الأسد، وكشفت أن الممثل السوري تيم حسن سيؤدي دور البطولة، بإخراج أمير فخر الدين، على أن يبدأ التصوير العام المقبل.

كما تعمل اللجنة على فيلم روائي طويل عن الفنان المصري محمد منير، يستعيد مسيرته الممتدة لنحو خمسة عقود في الموسيقى والسينما والتلفزيون، والتجارب والعلاقات والخيارات الإبداعية التي أسهمت في تشكيل تجربته الفنية.

وسبق أن تناولت منصة «شاهد» سيرة فضل شاكر في مسلسل درامي وثائقي بعنوان «يا غايب: فضل شاكر»، عُرض في نيسان/أبريل 2025، وتكوّن من تسع حلقات جمعت بين رواية الفنان المباشرة ومشاهد تمثيلية جسّدت مراحل مختلفة من حياته. واختيرت عناوين الحلقات من أغنياته، من بينها «الحب القديم» و«يا غايب» و«ضحكت الدنيا» و«نسيت أنساك»، وصولاً إلى الحلقة الأخيرة «وقفة مع الماضي».

ومن المتوقع أن يفتح الفيلم المرتقب مساحة سينمائية أوسع لاستعادة محطات حياة شاكر، في ظل الاهتمام الجماهيري والإعلامي المستمر بقصته والتحولات التي شهدتها مسيرته.