أثار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس موجة انتقادات جديدة بعد نشره مقطعًا مصورًا من خطاب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين المعروف بـ"خطاب التطهير"، وذلك على خلفية الأزمة التي اندلعت إثر إعلانه عزمه استبدال قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوت.

ونشر كاتس عبر منصة X مقطعًا من خطاب صدام حسين الذي ألقاه عام 1979، وأرفقه بعبارة: "في الماضي كانوا ينفذون الإقالات بأسلوب مختلف".

ويُعد خطاب "قاعة الخلد" أحد أشهر المحطات في تاريخ العراق، إذ أعلن خلاله صدام حسين اتهام عدد من قيادات حزب البعث بـ"التآمر والخيانة"، قبل أن يتم اعتقالهم علنًا، فيما أُعدم عدد منهم لاحقًا.

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وجاءت تغريدة كاتس بعد ساعات من إعلانه، خلال مقابلة تلفزيونية، عزمه إنهاء مهام قائد المنطقة الوسطى آفي بلوت وتعيين اللواء دادو بار خليفا خلفًا له، وهو إعلان أثار خلافًا علنيًا مع قيادة الجيش.

ورد الجيش الإسرائيلي بالتأكيد أن تصريحات الوزير لم تُنسق مع رئيس الأركان إيال زامير، وأنه لا توجد نية لتغيير قادة المناصب الرئيسية في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدًا استمرار الثقة ببلوت في منصبه.

وتأتي الأزمة في ظل تصاعد التوتر بين كاتس وبلوت خلال الأيام الأخيرة، على خلفية خلافات بشأن قرارات أمنية وإدارية تتعلق بالوضع في الضفة الغربية.