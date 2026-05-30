أفاد المراسل العسكري للقناة العبرية يانون شالوم يتاح السبت أن مئات الطائرات بدون طيار تم ضبطها في مناطق الضفة الغربية، حيث أصبح تهديد الطائرات بدون طيار موضوعًا حرجًا أيضًا في هذه المنطقة. وذلك على الرغم من أن عدد الإنذارات بشأن عمليات في الضفة الغربية منخفض مقارنة بالعقود الأخيرة، ويُعتبر هذا إنجازًا كبيرًا - خاصة في زمن الحرب.

نؤكد أن الطائرات المُسيّرة التي تُطلق من الضفة الغربية قد تشكّل تهديدًا لمناطق واسعة - ليس فقط للمستوطنات في الضفة، بل أيضًا لأجزاء من وسط إسرائيل. من الواضح أن الجيش الإسرائيلي يرفع من جهوزيته.

يوم الخميس الماضي، أطلق جنود الجيش الإسرائيلي قرب رام الله النار باتجاه طائرة مدنية بدون طيار، بعدما ظنوا أنها طائرة مُسيَّرة. يتم التحقيق في الحادثة، لكن يبدو أنه يجب تنظيم كل ما يتعلق بالارتفاع المنخفض القريب من الأرض استعداداً للحرب المستقبلية في الضفة الغربية.

يشار الى أن, وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش صادق هذا الأسبوع على ميزانية تُقدّر بنحو ملياري شيكل لصالح حلول تكنولوجية لمواجهة تهديد الطائرات المُسيّرة من لبنان.

في هذا السياق، قال رئيس الأركان إيال زامير في اجتماع الكابينيت الذي عُقد هذا الأسبوع إنه يجب قصف مبانٍ في بيروت ردًا على هجمات الطائرات المسيّرة ضد جنود الجيش الإسرائيلي. وانضم إليه الوزير سموتريتش قائلاً: "يجب إسقاط عشرة مبانٍ في بيروت مقابل كل عشرة مسيّرات".