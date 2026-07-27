ترامب يتحدى اعتراض نتنياهو: لا أحد يقرر لنا بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار بيع مقاتلات F-35 إلى تركيا يبقى قرارًا أمريكيًا، مشددًا على أن واشنطن لا تسمح لأي طرف بإملاء سياساتها الدفاعية، وذلك في تعليق على معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للصفقة المحتملة.

وقال ترامب: "تركيا كانت حليفًا جيدًا، ولا أحد يملي علينا ما الذي يجب أن نبيعه"، في إشارة إلى إمكانية المضي في بيع الطائرات المقاتلة لأنقرة رغم التحفظات الإسرائيلية.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل نقاشات متواصلة بشأن مستقبل العلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وتركيا، وسط اهتمام إسرائيلي بتداعيات أي صفقة محتملة على ميزان القوى العسكري في المنطقة.