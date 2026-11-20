شهد برنامج الحوار اللبناني الشهير "صار الوقت" على قناة MTV، الذي يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، لقطة تلفزيونية غير مألوفة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وضع غانم على الهواء قلنسوة سوداء تحمل شعار نجمة داوود وكلمة "فوضى" (Fauda) فوق رأس الناشط السياسي المسيحي شارل جبور.

وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع على الجدل الذي أثاره جبور — المعروف بمواقفه المناهضة لـحزب الله — في البرنامج ذاته، حين أعلن رغبته في أن يكون أول سفير للبنان لدى إسرائيل، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب رسمي بهذا الشأن إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون.

وخلال الحلقة، توجه غانم نحو جبور حاملاً كيساً ورقياً وقال إنه أحضر له "هدية صغيرة من صنع لبنان" ضمن الاستعدادات لمنصبه المرتقب، قبل أن يخرج القلنسوة ويضعها على رأسه، موضحاً أنها "قلنسوة إسرائيلية" تحمل اسم المسلسل الإسرائيلي المعروف لعلمه بأن جبور يتابعه. وعندما سأله غانم إن كان ذلك يزعجه، رد جبور بهدوء وهو يرتديها وسط تصفيق الجمهور مؤكداً أنه لا يجد غضاضة في الأمر.

https://x.com/i/web/status/2123686129522155679 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في المقابل، بدا التوتر أكثر وضوحاً عندما التفت غانم إلى مشاركة أخرى في الحلقة أبدت امتعاضها من المشهد ومن تصفيق الحضور، وعرض عليها قلنسوة أخرى أُعدّت خصيصاً لها، غير أنها رفضت بشدة، قائلة: "أعترف بإسرائيل كدولة، لكن هذا لا يعني أنني بدأت أحبها أو أنني سأرتدي طربوشها". وعندما أوضح غانم أن الأمر يتعلق برمز للديانة اليهودية، شددت المتحدثة على أنها مسيحية، معتبرة أن على كل شخص التمسك بهويته. وفي ختام الفقرة، أقر جبور مبتسماً بأنه يتابع مسلسل "فوضى"، مضيفاً بنبرة ساخرة: "لأنني أحب الفوضى".

ويكتسب هذا المشهد حساسيته في لبنان نظراً للتعقيدات القانونية والسياسية المرتبطة بأي شكل من أشكال التطبيع أو التواصل مع إسرائيل، والتي لا تزال تمثل خطاً أحمر اجتماعياً وسياسياً. ومع انتخاب جوزاف عون رئيساً للبلاد، تتصاعد في الأوساط اللبنانية نقاشات تدعو إلى مراجعة المسار السياسي وتقليص نفوذ "حزب الله"، غير أن مثل هذه المواقف العلنية تظل نادرة وتستقطب ردود فعل حادة.