وزير الخارجية الإسرائيلي:"إيران وراء تخريب شبكة السكك الحديدية الفرنسية"

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "أعمال التخريب والحرق العمد الخبيثة التي ارتكبت عبر السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفراد تحت تأثير محور الشر الإيراني والإسلام المتطرف".

وحذركاتس نظيره الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع "بناء على معلومات بحوزة إسرائيل من أن إيران تخطط لهجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".وأضاف: "يجب اتخاذ تدابير وقائية متزايدة لإحباط مؤامرتهم. يجب على العالم الحر أن يوقف إيران الآن - قبل فوات الأوان".

