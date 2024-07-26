وزير الخارجية الإسرائيلي:"إيران وراء تخريب شبكة السكك الحديدية الفرنسية"

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "أعمال التخريب والحرق العمد الخبيثة التي ارتكبت عبر السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا في وقت سابق من اليوم الجمعة، أفراد تحت تأثير محور الشر الإيراني والإسلام المتطرف".

وحذركاتس نظيره الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع "بناء على معلومات بحوزة إسرائيل من أن إيران تخطط لهجمات إرهابية ضد الوفد الإسرائيلي وجميع المشاركين في الأولمبياد".وأضاف: "يجب اتخاذ تدابير وقائية متزايدة لإحباط مؤامرتهم. يجب على العالم الحر أن يوقف إيران الآن - قبل فوات الأوان".

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وقالت رئيسة المجلس الإقليمي لمنطقة باريس الكبرى فاليري بيكريس،إنه "سيتأثر 250 ألف مسافر اليوم الجمعة على جميع هذه الخطوط"، وكانت خطط الاستبدال جارية، لكن بيكريس نصحت المسافرين "بعدم الذهاب إلى المحطات".

وقد بدأت النيابة العامة في باريس تحقيقا، قائلة إنها "تملك سلطة قضائية على الجرائم التي تنطوي على تدهور الممتلكات التي تهدد المصالح الأساسية للأمة".

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تعرضت شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا لهجوم عطل نظام النقل، قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. ووفقًا لشركة السكك الحديدية الفرنسية SNCF، فقد ضرب هجوم ضخم على نطاق واسع شبكة القطارات عالية السرعة (TGV)، اليوم الجمعة، وسيتعين إلغاء العديد من الطرق. وحثت SNCF الركاب على تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.