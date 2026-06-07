قدمت نيابة الدولة صباح اليوم (الأحد) إلى المحكمة المركزية في اللد لائحة اتهام ضد سليمان أبو ريحان (32 عامًا) بتهمة القتل بظروف مشددة لزوجته ووالدة أطفاله الأربعة، رنين أبو ريحان ، بالإضافة إلى محاولات قتل شقيقته وامرأتين أخريين.

من لائحة الاتهام التي قدمها المحامي روعي لوس من نيابة المنطقة المركزية (جنائي)، يتبين أنه قبل حوالي شهر في ساعات الصباح، نشب جدال بين الزوجين أدى إلى قراره التسبب في موتها، حيث ساعدت رنين سليمان على ارتداء ملابسه بسبب كسر في يده، ومن ثم قامت بتسريح شعر ابنتهما. لتنفيذ خطته، أزال الجبص من يده، صعد إلى سطح الشقة وأخذ من هناك مسدس نصف أوتوماتيكي من نوع غلوك محشو بمخزن رصاص كان بحوزته بشكل غير قانوني ودون تصريح. عندما عاد إلى الشقة، أجلس رنين على بطنها، وأمسك يديها خلف ظهرها بيد واحدة وباليد الثانية المسدس، ثم أطلق النار عليها. تم إعلان وفاتها في المستشفى.

لاحقًا، نزل على الدرج باتجاه شقة والديه، التقى بأخته وحاول قتلها أيضًا بعدما أطلق النار على الجزء العلوي من جسدها. دخلت الأخت بسرعة إلى شقة الوالدين، وأغلقت الباب، وقام سليمان بإطلاق النار ردًا على ذلك باتجاه الباب. تم نقلها إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات خطيرة نتيجة إطلاق النار.

بعد ذلك، نزل إلى الشارع وهو يحمل المسدس بيده وأطلق النار على سائقتين في سيارات عابرة. سائق شاحنة خشي أن الأمر يتعلق بعملية عدائية، أطلق النار عليه بواسطة مسدس وهرب إلى الشارع المجاور. هناك، حاول سرقة سيارة تحت تهديد السلاح، وعندما لم ينجح، أخفى المسدس في ملابسه وألقاه فوق سطح المسجد المجاور بنيّة إخفاء الأدلة.

كما يتبين من لائحة الاتهام، في مرحلة معينة التقى سليمان أبو ريحان بأفراد من عائلته الذين قاموا، بناءً على طلبه، بنقله إلى منزل عمه في اللد. هناك استحم، وبدّل ملابسه، وأبلغ أفراد العائلة الشرطة عن مكان وجوده. ويشار إلى أن لائحة الاتهام تنسب للمتهم ارتكاب جرائم القتل في ظروف مشددة، ثلاث محاولات قتل، محاولة سطو، حيازة سلاح، وعرقلة سير العدالة.