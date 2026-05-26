إسرائيل تعلن استهداف محمد عودة.. القائد العسكري الجديد لحماس في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي نفّذ غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودة، القائد الجديد للجناح العسكري لحركة حماس وأحد المشاركين في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر.

وبحسب البيان المشترك، شغل عودة منصب رئيس هيئة الاستخبارات التابعة للجناح العسكري لحماس خلال هجوم 7 أكتوبر، قبل أن يتم تعيينه مؤخرًا خلفًا لعز الدين الحداد، الذي أعلنت إسرائيل مقتله في غارة سابقة على قطاع غزة قبل نحو أسبوعين.

واتهمت إسرائيل محمد عودة بالمسؤولية عن عمليات قتل وخطف وإصابة عدد من المدنيين والجنود الإسرائيليين خلال الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر 2023، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية ضد قيادات الحركة في قطاع غزة.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) يواصلان “العمل على ملاحقة جميع المشاركين في هجوم 7 أكتوبر”، فيما شدد نتنياهو على أن إسرائيل “ستصل إلى كل من شارك في الهجوم عاجلًا أم آجلًا”.

ولم تصدر حركة حماس حتى الآن تعليقًا رسميًا بشأن إعلان إسرائيل استهداف محمد عودة أو بشأن مصيره بعد الغارة.