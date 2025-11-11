تقرير: لهذا السبب غادر السفير البحريني إسرائيل بصورة مفاجئة

مغادرة سفير البحرين في إسرائيل، يوسف خالد الجلاهمة بشكل مفاجئ قبل شهرين، أثارت شكوكاً حول وجود توتر في العلاقات بين البحرين وإسرائيل.

وبحسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" صباح اليوم (الثلاثاء)، فإن مغادرة الجلاهمة جاءت عقب تعيينه نائباً لوزير الخارجية البحريني، لكنه استمر رسمياً في منصبه كسفير لدى إسرائيل رغم غيابه عن البلاد.

وكان الجلاهمة قد أنهى مهمته في البحرين قبل نحو شهرين، ثم عاد إلى إسرائيل لمواصلة عمله الدبلوماسي بشكل كامل، بحسب المصادر الإسرائيلية.

يُذكر أن خالد الجلاهمة هو أول سفير بحريني في إسرائيل، حيث وصل إلى تل أبيب في أغسطس/آب 2021 عقب توقيع اتفاقيات أبراهام التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وعدة دول خليجية. وأفيد أن السفير واصل حتى الآونة الأخيرة جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبه، كان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أجرى قبل ثلاثة أسابيع اتصالاً هاتفياً مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، بعد أن استقبل ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في المنامة، سامي ريفيل — وهو حدث بثه التلفزيون البحريني الرسمي، في إشارة إلى استمرار العلاقات الدبلوماسية رغم التوترات الإقليمية.