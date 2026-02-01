اعتقال شقيق منفذ "هجوم وادي الحرامية" وهو يقود سيارة مسروقة ويرتدي زي الجيش الإسرائيلي

أعلنت الشرطة صباح اليوم (الأحد) عن اعتقال فلسطيني من سكان قرية سلواد ليلة أمس، بعد ضبطه يقود سيارة بدون لوحات ترخيص، تبين لاحقاً أنها مسروقة، وارتدى زيّاً عسكرياً إسرائيلياً. وبعد اعتقاله، تبيّن أنه شقيق منفذ هجوم وادي الحرامية عام 2002 الذي أسفر عن مقتل 11 إسرائيلياً.

كما ذُكر، خلال نشاط مشترك لشرطة "محطة بنيامين" وكتيبة دوخيفات من لواء جفعاتي قرب رام الله، تم توقيف السيارة الفلسطينية للتفتيش بعد أن سارت في المنطقة بدون لوحات ترخيص. في فحص السيارة تبيّن أنها مسروقة منذ مارس 2024. السائق، فلسطيني يبلغ من العمر 41 عامًا، اعتقل وأُحيل للتحقيق.

في حادثة أخرى وقعت يوم السبت، تم اعتقال فلسطيني من سكان الخليل بعد أن تم ضبطه يقود سيارة أثارت شكوك الشرطة، وبعد الفحص تبين أن السيارة مسروقة منذ سبتمبر\ايلول 2024 وأن لونها الأصلي تم تغييره من الأبيض إلى الأسود. المشتبه به، البالغ من العمر 21 عامًا، اعتُقل وأُحيل للتحقيق.