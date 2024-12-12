ضجة في الولايات المتحدة: من هو الأمريكي الذي عثر عليه في سوريا؟

أعلن مقاتلو المعارضة السورية، اليوم (الأربعاء)، أنهم عثروا على الصحفي الأمريكي المختطف في سوريا، أوستن تايس، والمفقود منذ أكثر من عقد. ووفقا لعناصر المعارضة، كان موجودا في أحد سجون دمشق وهو الآن محتجز لدى مدنيين. ومن ناحية أخرى، وبعد وقت قصير، قالت مصادر في سوريا إنه لم يكن صحافياً، بل مواطن أميركي آخر من ولاية ميسوري اسمه ترافيس.

ولم تنته التكهنات حول هوية الشخص الذي تم العثور عليه عند هذا الحد، فقد زعم موقع إخباري آخر تابع للمعارضة السورية "صوت العاصمة" أنه شخص يدعى ترافيس تيمرمان، وقد فقدت آثاره الصيف الماضي في هنغاريا. ذكرت مراسلة CNN كلاريسا وارد أنه لم يكن طيارًا. وفي وقت لاحق، تحدث الأمريكي لوسائل إعلام سعودية وأكد هويته.

AP

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وأكد الرجل المجهول المتواجد في سوريا في حديث مع قناة الحدث أن اسمه ترافيس تيمرمان. وقال "وصلت إلى سوريا في رحلة دينية منذ عدة أشهر، وكنت في لبنان قبل أن أدخل سوريا قبل سبعة أشهر".

قال تيمرمان إنه غادر السجن مع مجموعة كبيرة وبدأ بالتحرك نحو الأردن: "لقد مر بلحظات قليلة من الخوف عندما غادرت السجن. ما زلت لم أفكر في الأمر حقًا. منذ ذلك الحين، أصبح قلقًا أكثر بشأن العثور على مكان للنوم كل ليلة." وأضاف تيمرمان أنه تحدث مع عائلته قبل ثلاثة أسابيع باستخدام هاتف كان لديه في السجن.

وتصدرت القضية عناوين الأخبار في سوريا بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، على أهمية العثور على الصحفي بعد سقوط نظام الأسد. وقال ميلر الليلة الماضية: "إن أولويتنا القصوى هي إعادته إلى الولايات المتحدة، ونريد من الجميع في الميدان أن يبحثوا عنه، وإذا وجدوه يساعدونا في إعادته إلى الوطن".