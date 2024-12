ضجة في الولايات المتحدة: من هو الأمريكي الذي عثر عليه في سوريا؟

أعلن مقاتلو المعارضة السورية، اليوم (الأربعاء)، أنهم عثروا على الصحفي الأمريكي المختطف في سوريا، أوستن تايس، والمفقود منذ أكثر من عقد. ووفقا لعناصر المعارضة، كان موجودا في أحد سجون دمشق وهو الآن محتجز لدى مدنيين. ومن ناحية أخرى، وبعد وقت قصير، قالت مصادر في سوريا إنه لم يكن صحافياً، بل مواطن أميركي آخر من ولاية ميسوري اسمه ترافيس.

ولم تنته التكهنات حول هوية الشخص الذي تم العثور عليه عند هذا الحد، فقد زعم موقع إخباري آخر تابع للمعارضة السورية "صوت العاصمة" أنه شخص يدعى ترافيس تيمرمان، وقد فقدت آثاره الصيف الماضي في هنغاريا. ذكرت مراسلة CNN كلاريسا وارد أنه لم يكن طيارًا. وفي وقت لاحق، تحدث الأمريكي لوسائل إعلام سعودية وأكد هويته.

https://x.com/i/web/status/1867153894624641441