غارة إسرائيلية في بيروت: محاولة اغتيال لقائد بارز مرتبط بإيران وسط ترقّب للنتائج

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت محاولة الجيش الإسرائيلي لاغتيال قائد بارز في جماعة مرتبطة بإيران في منطقة بيروت قد نجحت.

فقد شنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا على هدف ظهرًا، حيث كان يتمركز، وفقًا لمعلومات استخباراتية، قائد منظومة الصواريخ في فرقة الإمام الحسين علي الحسيني. وكان هذا أول هجوم في بيروت منذ نحو ثلاثة أسابيع. وفي الوقت نفسه، استُهدف هدف آخر في النبطية، جنوب لبنان.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار التوتر الأمني بين إسرائيل وجهات مسلّحة مرتبطة بإيران في المنطقة، بينما لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية بشأن نجاح عملية الاغتيال أو حجم الخسائر، في وقت تتواصل فيه الضربات المتبادلة في عدة مناطق من لبنان.