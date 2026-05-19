"لقد جننت منها بالفعل، لذا أشعلت فيها النار داخل سيارتها": الشرطة فكّت لغز جريمة قتل مارلين الطوري، التي عُثر عليها وقد فارقت الحياة داخل سيارة محترقة في كفر قاسم في شهر أبريل الماضي. سيتم تقديم لائحة اتهام ضد شريكها وشقيقه بتهمة القتل الوحشي.

بتاريخ 15 أبريل 2026 في ساعات المساء، عُثر على جثّة إحدى سكان كفر قاسم داخل سيارتها وهي محترقة في منطقة مفتوحة بالقرية. مع تلقي البلاغ، بدأ محققو وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشارون التابعة للواء المركز بعمليات تحقيق مكثفة، وخلال وقت قصير أثيرت الشبهات حول ضلوع زوجها، وهو من سكان تل السبع في النقب.

خلال ساعات، وفي عملية مشتركة مع وحدة المستعربين من شرطة حرس الحدود في الجنوب، تم اعتقال المشتبه به في تل السبع وعلي يديه علامات جروح. مع تطور التحقيق، ظهرت شبهات أيضًا بتورط شقيق المشتبه به في الحادث، حيث تم اعتقاله خلال نشاط قامت به وحدة التحريات في جنوب البلاد.

من تفاصيل التحقيق تبيّن أنه في يوم الجريمة التقى المشتبه به بالراحلة في روش هعين القريبة من كفر قاسم، وسافرا معًا إلى منطقة مفتوحة قرب نحشونيم، حيث مكثا عدة ساعات. في ساعات المساء أرسلت الراحلة رسالة لصديقتها وكتبت فيها أنها مع المشتبه به، وتشعر أن هناك شيئًا غير طبيعي وتخشى أن يحدث أمر سيء، وأشارت إلى أنها ترغب في مغادرة المكان.

في مرحلة معينة خرجت المتوفاة من سيارة المشتبه به وبدأت تمشي في المنطقة المفتوحة. عندها، وبحسب الشبهات، قام المشتبه به بتسريع سيارته باتجاهها، صدمها بقوة، أدخلها إلى سيارته وهرب من المكان.

مباشرة بعد ذلك التقى المشتبه به مع شقيقه في روش هعاين، وحسب الشبهات كانت جثة المتوفاة في سيارته. في هذه المرحلة، قام المشتبه به وشقيقه بسلسلة من الأفعال بهدف تعطيل التحقيق، إخفاء الأدلة، والتأكد من وفاة المتوفاة.

وفقًا للشبهات، عاد الاثنان إلى سيارة المتوفية التي كانت مركونة في روش هعاين، نقلا إليها جثتها، وتوجها نحو منطقة مفتوحة في كفر قاسم. هناك، ووفقًا للشبهات، أضرم شريكها النار في سيارتها بينما كانت مارلين بداخلها، ثم غادر المنطقة سيرًا على الأقدام وتم اصطحابه من قبل شقيقه بسيارته.

27a

تشير الأدلة التي جُمعت في القضية إلى أن الضحية لم تُدهس فقط من قبل المشتبه به، بل طُعنت أيضاً عدة طعنات في جسدها، ثم أُحرقت داخل سيارتها حتى تشوهت جثتها تماماً.

وبعد انتهاء التحقيق، وبناءً على نتائجه، قُدِّم بيان النيابة العامة أمس عبر مكتب المدعي العام للمنطقة المركزية، وسيتم غداً، كما ذُكر، توجيه لائحة اتهام رسمية بتهم القتل والتحريض والمساعدة.

قائد منطقة المركز، اللواء أمير كوهين، صرّح: "هذا هو الكشف الثالث لجريمة قتل خلال أسبوعين في منطقة المركز. رجال الشرطة والمحققون في المنطقة يعملون بإصرار، بمهنية وبكافة الوسائل المتاحة لديهم ضد مسببي الإرهاب الإجرامي، من أجل الوصول إلى كل مجرم وضمان أمن سكان المركز".