مأساة في غزة.. 13 فلسطينيا ضحايا انهيار بناية متضررة خلال الحرب

لقي 13 فلسطينيا على الأقل مصرعهم إثر انهيار بناية سكنية متضررة خلال الحرب، فجر الأربعاء.

ووثق صحفيون فلسطينيون انتشال الضحايا الذين كان غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما تم إنقاذ 14 آخرين حتى إعداد هذا الخبر، وتفاوتت جراحهم ما بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

وذكر الدفاع المدني بغزة أن العشرات من المفقودين لا زالوا تحت أنقاض البناية التي انهارت بفعل تضررها خلال الحرب.

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وكان سكان من حي الشجاعية يقيمون في البناية المنهارة، بعدما اضطروا إلى الانتقال إليها بدلًا من العيش في الخيام، قبل أن تنهار بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.