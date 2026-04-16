توثيق صادم: الآلاف من أسراب النحل تجتاح بلدة إسرائيلية

توثيق خاص يثير ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل - آلاف النحل استولت على مجمع تسيم في نتيفوت جنوب إسرائيل وأثارت الذعر بين الحاضرين في المكان. في بعض مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات يمكن رؤية أسراب كاملة من النحل تلتصق بالسيارات المصطفة.

بالإضافة إلى مجمع تسيم، تم الإبلاغ عن ظهور أسراب نحل في مناطق أخرى بالمدينة الجنوبية. تم إرسال نحّال للتعامل مع الأسراب.