توثيق صادم: الآلاف من أسراب النحل تجتاح بلدة إسرائيلية

في التوثيقات المتداولة على الشبكة يمكن رؤية أسراب من آلاف النحل في مجمع "تسيم" في المدينة الجنوبية، الأمر الذي أثار الذعر بين الحاضرين في المكان •

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
أسراب النحل في نيفوت 15.4.26
أسراب النحل في نيفوت 15.4.26

توثيق خاص يثير ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل - آلاف النحل استولت على مجمع تسيم في نتيفوت جنوب إسرائيل وأثارت الذعر بين الحاضرين في المكان. في بعض مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات يمكن رؤية أسراب كاملة من النحل تلتصق بالسيارات المصطفة.

Video poster
توثيق لانتشار النحل في مركز تسوق في نتيفوت 27A

بالإضافة إلى مجمع تسيم، تم الإبلاغ عن ظهور أسراب نحل في مناطق أخرى بالمدينة الجنوبية. تم إرسال نحّال للتعامل مع الأسراب.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تعليقات