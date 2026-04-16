توثيق صادم: الآلاف من أسراب النحل تجتاح بلدة إسرائيلية
في التوثيقات المتداولة على الشبكة يمكن رؤية أسراب من آلاف النحل في مجمع "تسيم" في المدينة الجنوبية، الأمر الذي أثار الذعر بين الحاضرين في المكان •
توثيق خاص يثير ضجة على شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل - آلاف النحل استولت على مجمع تسيم في نتيفوت جنوب إسرائيل وأثارت الذعر بين الحاضرين في المكان. في بعض مقاطع الفيديو والصور المتداولة على الشبكات يمكن رؤية أسراب كاملة من النحل تلتصق بالسيارات المصطفة.
بالإضافة إلى مجمع تسيم، تم الإبلاغ عن ظهور أسراب نحل في مناطق أخرى بالمدينة الجنوبية. تم إرسال نحّال للتعامل مع الأسراب.
