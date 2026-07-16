أفادت مصادر خاصة ل i24news ان نائب وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد ميشيل بوسكيلا سيزور المغرب قريبا. وكان بوسكيلا قد عين نائبا لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعار خلفا لشيران هسكيل التي استقالت أمس احتجاجا على تمرير الائتلاف الحاكم قانون إعفاء اليهود الحاريديم من الخدمة العسكرية.

العلاقات الإسرائيلية المغربية تشهد في الآونة الأخيرة تحسن ملحوظ بعد الفتور الذي شابها منذ السابع من أكتوبر.

وتعتبر إسرائيل المغرب انه جزء من المحور الإبراهيمي الذي يضم بالإضافة إليها كل من المغرب والإمارات والهند.