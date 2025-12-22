الجبهة ضد أردوغان: التعاون العسكري بين الدول الثلاث

على خلفية التوتر المستمر في العلاقات مع أنقرة، استضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم (الإثنين) رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص لاجتماعات منفصلة ولقاء ثلاثي، هو الأول منذ اندلاع الحرب.

تأتي هذه الزيارة في ظل التقارير حول إنشاء قوة عسكرية مشتركة في البحر الأبيض المتوسط للدول الثلاث، كخطوة موازنة ضد تركيا في ضوء التهديدات التي تطرحها على جميع المشاركين. مراسل الشؤون السياسية في قناتنا الغبرية، غاي عزريئيل، ينشر تفاصيل جديدة حول هذه الخطط.

النموذج الذي من المفترض أن تعمل به هذا القوة المشتركة هو هيكل ثلاثي على نمط قوة الناتو الإقليمية، حيث يُعتبر الهجوم على إحدى الدول هجومًا على جميع أعضاء التحالف. أي التزام متبادل بتقديم الدعم، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية عند الضرورة. نُشير، ووفقًا لما نُشر في اليونان، إلى أن القوة العسكرية المشتركة، إذا تم إنشاؤها بالفعل، من المتوقع أن تضم 1000 مقاتل من إسرائيل، 1000 مقاتل من اليونان و500 مقاتل قبرصي.

السكرتير العسكري للحكومة الإسرائيلية الجنرال رومان جوفمان والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايخ عقدا في اليونان الشهر الماضي "اجتماعات حول قضايا سياسية وإقليمية مع نظرائهم اليونانيين"، وذلك بحسب بيان ديوان رئيس الحكومة. قائد سلاح الجو اللواء تومر بار التقى مؤخرًا مع مسؤولين كبار في أسلحة الجو القبرصي واليوناني في اجتماع استراتيجي يهدف إلى تعزيز التعاون معهم، كما التقى هذا الأسبوع وزير الأمن كاتس مع نظيره القبرصي.

رسالة إسرائيل لأردوغان - نحن نعرف كيف نحمي مصالحنا في مواجهة تهديداتك، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا، العضو بحلف الناتو، لترسيخ نفوذها الإقليمي سواء في البحر أو في الجو.