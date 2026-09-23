انتقد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بشدة، الثلاثاء، السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية وسوريا، وذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.واتهم الملك عبد الله الثاني الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى جعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا، محذرًا في الوقت ذاته من أن الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا بات يشكل، بحسب تقديره، تهديدًا للمنطقة بأسرها.

فيما يتعلق بقطاع غزة، انتقد عبد الله الثاني الحكومة الإسرائيلية لتمديدها الحرب وإفشالها جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهائها. وقال: "لقد عمل الرئيس ترامب بعزيمة من أجل السلام ولفتح طريق يؤدي إلى إنهاء هذه الحرب"، قبل أن يتهم إسرائيل بتغيير مطالبها باستمرار، ومواصلة هجماتها، ورفضها الانسحاب. كما أكد أن الفلسطينيين باتوا محصورين الآن في نحو ثلث الأراضي فقط.

ثم ندّد ملك الأردن بعد ذلك بتحول عميق في الوضع في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع المستوطنات، والتهجير القسري للفلسطينيين. ووفقًا له، فإن ما كان في الماضي عملية تدريجية قد تسارع بشكل كبير.

"الواقع على الأرض يتم إعادة تشكيله: غزة عبر الدمار، والضفة الغربية من خلال ضم فعلي"، على حد تعبيره. وبالنسبة لعبد الله الثاني، الهدف في كلتا الحالتين هو ذاته: "جعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرًا مستحيلًا". ويعتبر الملك أن الحرب الحالية هي أيضًا نتيجة عقود فضلت خلالها الأسرة الدولية "إدارة" النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني بدلاً من السعي لحله.

خصص عبد الله الثاني أيضاً جزءاً من كلمته لسوريا. وقد ندد بوجود ونشاطات الجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد، متهماً إسرائيل بخلق "وقائع جديدة" على الأرض. وقال: "إن النزعة التوسعية لهذا الحكومة الإسرائيلية باتت الآن تهديداً إقليمياً، واليوم، سوريا هي التحذير الذي تختار المجتمع الدولي عدم رؤيته".

وحذر العاهل أخيرًا من أن الأردن سيرد على أي تهديد يمس مصالحه بشكل مباشر. وقال: "أي تهديد على حدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد لأمننا القومي"، مضيفًا أن "الأردن لن يغض الطرف". وتأتي تصريحاته في وقت انتهى فيه الاتفاق الذي كان ينص على مضاعفة كميات المياه التي تزود بها إسرائيل الأردن في نهاية عام 2025، ولم يتم تجديده.