الإفراج عن القيادي البارز في حماس حسن يوسف بعد 30 شهرًا من الاحتجاز

حسن يوسف، أحد مؤسسي حركة حماس في الضفة الغربية، أُفرج عنه من الاعتقال الإسرائيلي يوم الخميس دون توجيه تهمة، وذلك بعد عامين ونصف من الاعتقال الإداري. وأكد ابنه، أُويس يوسف، أن والده البالغ من العمر 71 عاماً أفرج عنه بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية ونُقل إلى مستشفى في رام الله حيث يقيم.

بعد الإفراج عنه، شوهد يوسف على سرير في المستشفى وذراعه موضوعة في حمالة، بينما جاء أقاربه لتحيته. وقال لأحد المهنئين عبر الهاتف: "لا أستطيع النوم بسبب الألم".وليس من الواضح كيف أُصيب.

ساعد يوسف في تأسيس حركة حماس في الثمانينيات إلى جانب الشيخ أحمد ياسين وآخرين. تم اعتقاله في 19 أكتوبر 2023 في منزله قرب رام الله، وذلك في إطار موجة اعتقالات طالت عناصر من حركة حماس عقب هجمات السابع من أكتوبر. وكان قد أفرج عنه سابقاً في يوليو 2020 بعد أن أمضى 16 شهراً في الاعتقال الإداري.

يوسف منفصل عن ابنه الأكبر مصعب حسن يوسف، الذي تجسس لصالح جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" لمدة عقد من الزمن قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث كتب كتاب "ابن حماس".