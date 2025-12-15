فتوى تثير الجدل في إيران: تحريم ركوب النساء للدراجات أمام الرجال

أثار تصريح لمسؤول ديني إيراني بارز جدلًا واسعًا في إيران، بعد تأكيده أن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر فتوى تُحرّم ركوب النساء للدراجات الهوائية أمام الرجال.

وقال أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الأعلى في إقليم خراسان، إن ركوب الفتيات للدراجات أمام طلاب ذكور يُعدّ محرمًا شرعًا وفقًا لفتوى المرشد، معتبرًا أن هذا السلوك يتعارض مع الضوابط الدينية المعتمدة في البلاد.

كما أشار علم الهدى إلى أن السماح للنساء بحضور المباريات في الملاعب الرياضية يجب أن يكون مشروطًا بجلوسهن في أماكن منفصلة عن الرجال، بحجة منع انتقال “الحماس والمشاعر” من النساء إلى الجمهور الذكوري.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاشات متواصلة داخل إيران حول حقوق النساء والحريات الاجتماعية، لا سيما ما يتعلق بالمشاركة في الفضاء العام والأنشطة الرياضية.