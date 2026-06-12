بعد عقوبات الغرب.. إسرائيل ترد بخطة توسع استيطاني غير مسبوقة

بعدَ يومين فقط على العقوباتِ الغربية ضدَّ الاستيطان.. تتجهُ الحكومةُ الاسرائيليةُ للمصادقةِ على واحدةٍ من أوسعِ خططِ التوسعِ الاستيطاني في الضفةِ الغربية.. تشملَ تمويلَ إنشاءِ إحدى وستينَ مستوطنةً جديدةً.. في خطوةٍ تُقرأ باعتبارِها ردًا عمليًّا على إعلانِ دولٍ غربيةٍ فرضَ عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وكياناتٍ استيطانية إضافةً إلى وزيرِ الماليةِ بتسلئيل سموتريتش على خلفيةِ ما وُصِف بالعنفِ المروّعِ ضد َالفلسطينيين..

وبحسبَ تقاريرَ أميركيةٍ وإسرائيليةٍ.. تتضمنُ الخطةُ تخصيصَ أكثرَ من ثلاثِمئةٍ وخمسين مليونَ دولارٍ لإقامةِ بنى تحتيةٍ ومبانٍ وخدماتٍ ومساكنَ متنقلةٍ في مستوطناتٍ حصلت مؤخراً على تراخيصَ رسمية مع التركيزِ على مناطقَ استراتيجيةٍ في غورِ الأردن وجنوبي الخليل ومحيطِ الكتلِ الاستيطانية الكبرى.. فيما يقودُ الوزيرُ سموتريتش جهودَ الدفعِ بالمشروعِ داخلَ الحكومةِ.....

بالتوازي.. شرعت القواتُ الإسرائيلية بإقامةِ معسكرٍ جديدٍ شرقي مدينةِ جنين بعد عملياتِ تجريفٍ واسعةٍ طالت عشراتِ الدونماتِ قربَ بلدةِ قباطية في خطوةٍ تهدفُ، وفقَ تقديراتٍ فلسطينية، إلى تعزيزِ السيطرةِ العسكرية وتأمينِ عودةِ المستوطنين إلى مستوطناتٍ مُخلاةٍ في منطقةِ جنين....