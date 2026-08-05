مصادر: الحرب مع إيران استنزفت معظم مخزون الصواريخ الأميركية بعيدة المدى

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الجيش الأميركي استهلك خلال الحرب مع إيران، التي اندلعت قبل خمسة أشهر، معظم مخزونه من الصواريخ الأرضية بعيدة المدى عالية الدقة، ما أثار نقاشًا داخل المؤسسة العسكرية بشأن قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع أزمات عسكرية أخرى.

وبحسب المصادر، استخدمت واشنطن "تقريبًا جميع" صواريخ ATACMS التكتيكية وصواريخ PrSM (Precision Strike Missile) الأحدث، فيما امتنعت المصادر عن الكشف عن حجم المخزون المتبقي أو الأرقام الدقيقة.

ذخائر استراتيجية في الحروب الحديثة

وتُعد هذه الصواريخ من أبرز وسائل الضرب بعيدة المدى في ترسانة الجيش الأميركي، إذ توفر القدرة على استهداف أهداف استراتيجية من مسافات آمنة دون الحاجة إلى استخدام الطائرات المأهولة.

ولعبت صواريخ ATACMS دورًا بارزًا في الحرب الأوكرانية، بينما يُنظر إلى صواريخ PrSM باعتبارها الجيل الجديد الذي سيحل تدريجيًا محلها، مع أهمية خاصة في أي مواجهة مستقبلية محتملة مع الصين.

وقال مصدر رابع إن القيادة المركزية الأميركية استنفدت تقريبًا جميع الصواريخ البرية التي كانت بحوزتها قبل اندلاع الحرب، لكنها عوضت جزءًا من النقص عبر نقل ذخائر من مخزونات أميركية في مناطق أخرى حول العالم.

البيت الأبيض يقلل من المخاوف

ورفض البيت الأبيض الإيحاء بوجود أزمة في الذخائر، إذ نقل بيان عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قوله إن الولايات المتحدة تمتلك "ذخائر أكثر بكثير من أي دولة أخرى"، مشيرًا إلى أن شركات الصناعات الدفاعية الأميركية تعمل حاليًا بأعلى معدلات إنتاج في تاريخها، بالتوازي مع توسيع خطوط التصنيع.

بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، أن الجيش الأميركي لا يزال يحتفظ بجميع القدرات اللازمة لتنفيذ عملياته العسكرية، وأن جاهزيته لم تتأثر.

تحذيرات داخل البنتاغون

في المقابل، قالت المصادر إن قادة عسكريين أبلغوا إدارة ترامب خلال الأسابيع الماضية بتراجع مخزونات عدد من أنظمة التسليح، بما في ذلك صواريخ باتريوت الاعتراضية، وهو ما تحول إلى محور نقاش داخل الإدارة بشأن حدود القدرة على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون التأثير على الجاهزية العالمية للقوات الأميركية.

وأضافت المصادر أن قرار ترامب العدول عن تنفيذ هجوم واسع جديد على إيران جاء، جزئيًا، بعد تحذيرات عسكرية من استمرار استنزاف مخزون الذخائر، رغم نفي مسؤول أميركي هذه الرواية، مؤكدًا أن الضغوط الخليجية كانت العامل الرئيسي وراء القرار.

تراجع مخزونات باتريوت وثاد وتوماهوك

وتزامن ذلك مع تقرير أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، أشار إلى أن الولايات المتحدة استهلكت نحو 65% من مخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية بين شباط/فبراير وتموز/يوليو، بينما انخفض مخزون صواريخ ثاد (THAAD) بنسبة لا تقل عن 38% مقارنة ببداية الحرب.

كما أفادت مصادر لـ"رويترز" بأن الولايات المتحدة استهلكت أيضًا ما يقارب نصف مخزونها العالمي من صواريخ توماهوك البحرية، التي تعد من أهم وسائل البحرية الأميركية لتنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد أهداف محصنة دون تعريض الطيارين للخطر.

جدل سياسي وقانوني في واشنطن

وأعاد حجم الإنفاق العسكري خلال الحرب فتح النقاش داخل الولايات المتحدة بشأن صلاحيات الرئيس في شن عمليات عسكرية واسعة دون تفويض من الكونغرس، في وقت يرى مراقبون أن استنزاف جزء كبير من المخزون الاستراتيجي قد يؤثر في قدرة واشنطن على التعامل مع أزمات متزامنة في مناطق أخرى، وعلى رأسها منطقة المحيطين الهندي والهادئ.