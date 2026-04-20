اعتقال إسرائيليين بشبهة التجسس: أحدهما خطط للتدريب في دولة عربية

تم اعتقال مواطنين إسرائيليين، من سكان نس تسيونا وبيت عوبيد، بشبهة أنهم عملوا لصالح جهات استخبارات إيرانية، وأحدهما كان ينوي السفر للتدريب في إحدى الدول العربية. اليوم (الإثنين) من المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضدهما في المحكمة المركزية في اللد.

من التحقيق في القضية يتبين أن المشتبه الرئيسي، ساغي حايك البالغ من العمر 19 عامًا، كان على اتصال لعدة أشهر مع عميل إيراني عبر تطبيق تلغرام. بدأ الاتصال في نهاية عام 2025 بمحادثات عامة حول مواضيع سياسية في الولايات المتحدة، لكنه لاحقًا تطور إلى منظومة عمل منهجية. تم اعتقاله في مارس الماضي.

وفقًا لمصادر التحقيق، طلب العميل في البداية من المشتبه به تنفيذ مهام بسيطة، مثل تصوير مقهى في وسط البلاد وحتى الاعتداء على شخص آخر على ما يبدو، وذلك لفحص مدى التعاون وبناء الثقة. لاحقًا، حاول العميل تعميق العلاقة: سأل المشتبه به عن علاقاته بالجيش الإسرائيلي، عن الوصول إلى أنظمة عسكرية، وعن أفراد الأسرة الذين يخدمون في الجيش. في هذه المرحلة، طلب منه أيضًا استبدال هاتفه ونقل له مدفوعات بواسطة عملات رقمية مشفرة.

يتضح أيضًا أن العميل عرض على حايك السفر إلى إيران عبر دولة ثالثة، مع وعد بتمويل كامل لتذاكر الطيران وراتب ثابت بمبالغ كبيرة. المشتبه به، حسب روايته، لم يكن ينوي تنفيذ العرض ولكنه أرسل للعميل مستندات مزورة لتذاكر الطيران ليخلق انطباعًا زائفًا، ومن خلال ذلك تلقى دفعًا ماليًا كبيرًا.

في مرحلة متقدمة أكثر، نقل المشتبه به للعميل معلومات كاذبة، والتي ادعى أنها وصلته من مصدر في الجيش الإسرائيلي، وتعلقت بموعد هجوم مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. كشف التحقيق أن صديقه المقرب، أساف شطريت، البالغ من العمر حوالي 21 عامًا من بيت عوفيد، ساعده بشكل أساسي في الجوانب التقنية.

في مرحلة معينة، بعد أن اكتشف العميل غياب تعاون كامل، تم الضغط على حايك: العميل توجه إلى أفراد عائلته، أرسل لهم صورًا وهدد بأن ابنه مدين له بالمال. في الرسائل زُعم أنه إذا لم يُسدَّد الدين، ستتخذ إجراءات ضدهم.

حاول العميل تشغيل المشتبه به للقيام بعمليات إضافية، منها إحراق سيارة في بني براك وتجنيد أشخاص آخرين للنشاط. كما طُلِب منه مهاجمة شخص آخر ادعى الإيرانيون أنه مدين لهم بالمال. في استجوابه اعترف حايك بأنه كان يعرف أن الحديث يدور عن جهة إيرانية، لكنه ادعى أنه نقل فقط معلومات خاطئة ولم يعمل فعليًا ضد أمن الدولة.

هذا الحادث ينضم إلى سلسلة من حوادث الفترة الأخيرة التي تدل على محاولات متكررة ومتواصلة من قبل جهات عدائية واستخباراتية معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لصالح تنفيذ مهام تهدف إلى المس بأمن دولة إسرائيل وسكانها، بحسب ما أفاد به الشاباك والشرطة.