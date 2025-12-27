"إسرائيل تهيئ الرأي العام لتصعيد ضد مصر"

صرح محلل سياسي مصري إن الاتهامات الإسرائيلية بشأن تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر الحدود المصرية تمثل ادعاءات خطيرة تستدعي التوقف عندها بجدية، معتبرًا وبحسب رأيه الشخصي أن إسرائيل تعمل على "تهيئة الرأي العام لمواجهة ضد مصر". لمتابعة تصريحاته في الفيديو المرفق.

وجاءت تصريحات الديبلوماسي المصري حسين هريدي (مساعد وزير الخارجية المصري سابقا) خلال مشاركته في برنامج “هذا المساء” الذي قدمه أدهم حبيب الله، حيث تساءل قائلًا:“ما هو هذا السلاح الذي تتحدث عنه إسرائيل؟ وما نوعيته؟ وكيف يتم تهريبه؟ هذه اتهامات خطيرة، ومصر تتعامل معها بمنتهى الجدية”.

وأضاف أن القضية لا تقتصر فقط على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “إسرائيل فتحت جميع الجبهات، ولم تعد الأزمة محصورة في نطاق جغرافي بعينه”.

وأوضح الديبلوماسي أن ما وصفه بـ“الجبهة المفتوحة مع مصر” بدأ منذ اليوم الأول للحرب، عندما صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن القذائف المضادة للدبابات التي استخدمتها حركة حماس بعد الثامن من أكتوبر جرى تهريبها من مصر، وهو ما اعتبره محاولة لتوجيه اتهام مباشر للقاهرة.

ورأى هريدي أن الهدف من هذه التصريحات هو تهيئة الرأي العام الإسرائيلي لاحتمالات التصعيد مع مصر في مرحلة لاحقة، لافتًا إلى أن إسرائيل، خلال فترة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، كانت تنقل للإدارة الأميركية مزاعم حول تعزيز الجيش المصري لقدراته العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وفي ختام حديثه، شدد المحلل – مع تأكيده أن ذلك يمثل رأيًا شخصيًا – على أن على مصر أن تكون مستعدة لأي سيناريو، قائلاً:“يجب على مصر الاستعداد لاحتمال مواجهة مع إسرائيل، حتى لو بدا هذا الاحتمال بعيدًا”

